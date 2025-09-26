Un proceso gripal obliga a Raphael a suspender el concierto organizado por la Fundación Caja Rural de Zamora

Un proceso gripal impedirá que Raphael actúe esta noche en el recinto ferial de Ifeza, dentro de los conciertos gratuitos organizados por la Fundación Caja Rural de Zamora.

«La oficina de representación de Raphael lamenta comunicar que, por motivos médicos relacionados con un proceso gripal, el artista no podrá ofrecer esta noche el concierto previsto en el recinto ferial de Ifeza», según trasladaron fuentes de la Fundación Caja Rural de Zamora.

«Sentimos profundamente las molestias que esta cancelación pueda ocasionar y agradecemos de antemano la comprensión y el apoyo del público, la organización y los

medios de comunicación», añadió la oficina de representación del artista.

Por lo que se refiere a los espectáculos de La Poptelera y Renovation Experience, se mantienen, aunque se modifican los horarios. A las 21.00 horas, se abrirán las puertas del recinto; de 21.30 a 23.00 horas, sesión de discoteca; a las 23.00 horas, La Poptelera, y de una de madrugada a cierre, la macrodiscoteca Renovation Experience.

Para facilitar el acceso, se habilitará, con la colaboración de la Diputación de Zamora, un aparcamiento contiguo al recinto, con 2.000 plazas, desde las 20.00 horas.

La organización también pondrá autobuses gratuitos, con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, desde las 20.30 horas de hoy, hasta las 6.00 de mañana, sábado, con salida en la calle Leopoldo Alas 'Clarín', junto al edificio de la Junta de Castilla y León.

