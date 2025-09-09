Prisión para el último de los implicados en el tiroteo de Ávila que dejó un fallecido

Lugar en el que se produjo el tiroteo al sur de la ciudad de Ávila

Cárcel también para el último de los implicados en el tiroteo registrado a finales de este mes de agosto al sur de la ciudad en el que falleció un hombre. Se trata del tercero de los implicados, un hombre de 38 años, en este suceso que ha sido arrestado y enviado a prisión una vez que ha recibido el alta del hospital en el que permanecía ingresado en Valladolid.

Los otros dos varones vinculados al tiroteo, que también pasaron por el hospital por las heridas sufridas durante la pelea, también fueron a prisión una vez que recibieron el alta.

Los hechos se desencadenaron sobre las 18.44 horas del pasado 21 de agosto en una reyerta en la confluencia de las calles Alfredo Abella y Jesús Hernández Úbeda, en la parte posterior de la avenida Juan Pablo II.

En el incidente, originado presuntamente por un enfrentamiento entre dos familias, resultó fallecido un varón de 51 años. Asimismo, su hijo, de 26 años, sufrió heridas por arma de fuego, mientras que otros dos varones, de 38 y 19 años respectivamente, resultaron heridos por arma blanca. Todos ellos fueron trasladados a centros hospitalarios.

Desde el primer momento, agentes de la Policía Nacional mantuvieron acordonada la zona para preservar la escena y facilitar la labor de la Brigada de Policía Judicial encargada de la investigación.

Tras el suceso, se produjeron momentos de tensión en las inmediaciones de varios centros sanitarios -entre ellos el Hospital General y el centro de salud-, así como en el lugar de los hechos, debido a la presencia de familiares de las víctimas.

En los primeros instantes, fue necesaria la intervención de efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) desplazados desde Valladolid, contando igualmente con la colaboración de la Policía Local de Ávila y de la Guardia Civil.