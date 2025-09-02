Prisión preventiva para un hombre por corrupción de menores y agresión sexual en San Andrés (León)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de San Andrés del Rabanedo, en la provincia de León, detuvieron a un varón como presunto autor de un delito de corrupción de menores y agresión sexual, a raíz de unos hechos ocurridos el pasado 11 de agosto en la localidad.

Ese día, el arrestado entabló conversación en la terraza de un bar con un menor de 17 años en situación de especial vulnerabilidad. Durante el encuentro, pese a conocer la edad de la víctima, el detenido continuó interactuando con él, invitándole a consumir bebidas en el establecimiento.

Según las investigaciones, el detenido trató de ganarse la confianza del menor hablando de temas de su interés, como música o motocicletas, llegando a mostrarle la suya propia. También le mencionó la posesión de armas ilegales, lo que despertó la curiosidad del joven. Posteriormente, lo invitó a acudir a su domicilio, propuesta que inicialmente fue rechazada.

Ante la negativa, el ahora detenido planteó un supuesto «juego» o «reto» de carácter sexual, en el que ofrecía dinero al menor en función de su resistencia a la excitación, insistiendo hasta convencerlo de acompañarle a su casa. Una vez allí, le explicó nuevamente la propuesta y le ofreció 40 euros si lograba superarla y 20 si no lo conseguía.

La víctima manifestó en repetidas ocasiones su negativa, pidiéndole que cesara cualquier contacto físico. Sin embargo, el detenido, que había cerrado la puerta con llave, hizo caso omiso, lo que generó en el menor una situación de acorralamiento. Finalmente, el joven consiguió zafarse y abandonar el domicilio.

En los días posteriores, el menor recibió varios mensajes del arrestado, en los que le preguntaba si estaba tranquilo, si se encontraba bien y si podían volver a verse.

Una vez plenamente identificado, los agentes procedieron a su localización y detención como presunto autor de los delitos de agresión sexual y corrupción de menores. Tras su puesta a disposición del Juzgado de Guardia, se decretó su ingreso en prisión preventiva.