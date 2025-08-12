A prisión un hombre por propinar una paliza a su madre en Salamanca

El Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca ha decretado el ingreso en prisión de un hombre que ha sido detenido por la Policía Nacional tras lesionar y maltratar física y psíquicamente a su madre.

Los hechos se habrían producido en numerosas ocasiones y habrían empezado con bofetadas en la cara y zarandeos fuertes. En principio, y tal y como ha comunicado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press, el maltrato se ha producido por discrepancias en una denuncia que el autor de los hechos habría obligado a realizar a su madre en contra de unas vecinas por unas supuestas amenazas que éstas habrían vertido contra él.

Como no le gustó el modo en el que estaba realizada la denuncia, el ahora detenido ha seguido con la hostilidad a su madre y ha reiterado las agresiones, los golpes en la cara y cuerpo, puñetazos y tirones de pelo.

La mujer ha conseguido escapar del domicilio y ha acudido a un centro hospitalario desde el que le han derivado al Hospital Universitario de Salamanca dada la gravedad de las lesiones que presentaba.

Tras ser atendida, la mujer ha interpuesto la correspondiente denuncia y ha sido acompañada posteriormente por agentes policiales hasta su domicilio. Una vez allí, han localizado en el mismo al autor de las agresiones, motivo por el que han procedido a su detención y traslado a dependencias policiales, informa Ep.

Tras realizarse todas las gestiones documentales oportunas se ha dado cuenta al Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca mediante la remisión de las diligencias tramitadas, y el detenido ha pasado a disposición de su titular, que ha decretado su ingreso en prisión.