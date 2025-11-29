A prisión un hombre por exhibicionismo ante menores en Ponferrada

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de un hombre de 41 años detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de exhibicionismo ante menores cometido en la tarde del pasado domingo en un centro comercial de Ponferrada (León).

La intervención policial se inició tras la denuncia presentada por la madre de un menor, que relató que un individuo había realizado actos de exhibicionismo frente a su hijo en el interior del aseo del centro comercial.

El hombre llamó la atención del menor al hablarle expresamente para que se fijara en sus genitales, según la denunciante. A partir de esta información, los investigadores realizaron las gestiones necesarias para su identificación, localización y posterior detención.

Durante la investigación, los agentes recibieron, además, otros testimonios que apuntaban a comportamientos similares. Varios menores informaron de que el mismo individuo se dirigió a ellos mediante gestos para que lo siguieran, lo que les generó desconfianza y desconcierto.

Los menroes salieron corriendo en busca de sus progenitores, que, al perderlos de vista, iniciaron su búsqueda por todo el centro comercial.

Estos hechos fueron valorados como indicios de una conducta coincidente como la denunciada en un principio. Poco después, el sospechoso fue localizado y detenido por los agentes de la Policía Nacional.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada, que ha decretado su ingreso en prisión.