Prisión comunicada y sin fianza para el presunto autor de la muerte de Encarnita Polo

El hombre de 66 años había permanecido ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, en Ávila

La Junta de Castilla y León asegura que revisó la residencia en la que se produjo la muerte de Encarnita Polo y no detectó «ningún problema»

Audiencia provincial de Ávila en una imagen de archivo Ical

ABC

Ávila

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila ha decretado prisión comunicada y sin fianza, en unidad de psiquiatría, para el hombre de 66 años al que se considera presunto responsable de matar a la cantante y actriz Encarnita ... Polo, el pasado 14 de noviembre en una residencia de Ávila.

