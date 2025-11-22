Prisión comunicada y sin fianza para el presunto autor de la muerte de Encarnita Polo

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila ha decretado prisión comunicada y sin fianza, en unidad de psiquiatría, para el hombre de 66 años al que se considera presunto responsable de matar a la cantante y actriz Encarnita ... Polo, el pasado 14 de noviembre en una residencia de Ávila.

Fuentes de la Fiscalía han confirmado este sábado a EFE que el auto de prisión se acordó después de que en la tarde del viernes el acusado pasara a disposición del juez, una semana después de los hechos.

Durante este tiempo, el hombre ha permanecido ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, en Ávila, lo que ha impedido que pudiera declarar ante el juez que instruye este caso. El mismo ha tenido una gran repercusión mediática desde que se conoció la muerte de la artista, de 86 años.

Las mismas fuentes han dicho desconocer la prisión en la que ingresará el hombre de 66 años, ya que se trata de una decisión que corresponde a Instituciones Penitenciarias.