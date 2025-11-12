Prisión para el acusado de matar a su hermano en una discusión familiar en Ponferrada

Suscribete a
Barrio de Cuatrovientos de Ponferrada, donde sucedieron los hechos
Ponferrada

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada (León) ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto autor de la muerte de su hermano tras agredirle con arma blanca tras una discusión familiar.

Los hechos se ... produjeron en la tarde del pasado domingo en el barrio de Cuatrovientos de Ponferrada, cuando una discusión entre dos hermanos finalizó con uno de ellos herido muy grave por arma blanca.

