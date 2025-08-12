La previsión de fuertes vientos y tormentas secas complica la lucha contra los incendios en Castilla y León El fuego declarado el lunes en el término de Puercas (Zamora) es el que «más preocupa»

Con temperaturas máximas sin cambios en valores extremos, mínimas que tampoco dan mucha tregua, vientos que cogen rachas a gran velocidad y tormentas secas, las previsiones meteorológicas para este martes no alientan especialmente al optimismo en la lucha sin cuartel contra el fuego en Castilla y León. De hecho, la Comunidad está en aviso de riesgo «muy alto o extremo» y el recuento por los fuegos activos y declarados desde que el fin de semana se agudizase la ola de calor da prueba de ello.

Más de treinta ardiendo en diferentes puntos, con especial incidencia en la zona noroeste, siendo las provincias de Zamora y León las que más incendios forestales acumula y donde las llamas han alcanzado mayor nivel de gravedad. Hasta cinco están en nivel dos -en escala de 0 a 2-.

La bajada de las temperaturas durante la pasada noche y los vientos menos fuertes abrían una ventana de oportunidad para avanzar en los trabajos de extinción al amplio operativo desplegado. Y el amanecer cierto que era algo más halagüeño que el ver caer la noche. Sin embargo, la situación sigue siendo «compleja» en los tres puntos más calientes: las provincias de Zamora, León y también Palencia, donde permanece activo -en índice de gravedad 1- un fuego en Cervera de Pisuerga, en plena Montaña Palentina.

Y de cara a la tarde «preocupan las tormentas secas y la llegada de fuertes vientos que pueden complicar aún más la extinción», han apuntado desde la Consejería de Medio Ambiente a través de su perfil en X (@naturalezacyl).

También el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha participado en León en la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), ha advertido de las «circunstancias extremas». De ahí que se aprovechen las ocasiones como la noche y que este martes se vea la situación «con un poquito más de optimismo» que el lunes tanto en Zamora como en León.

Eso sí, con alguna excepción, como el incendio declarado este lunes en torno a las 18.30 en Puercas, en la sierra de la Culebra zamorana, y que mantiene evacuados a los vecinos de este pueblo y Ferreruela de Tábara, además de haber obligado también salir de sus casas a los de San Martín de Puercas.

En el caso de León, evolución desigual en cuanto al número de evacuados. Los desalojados por el declarado en Yeres han podido volver a sus casas, con la excepción de los de Voces. Así, han vuelto unos 660 de Las Médulas, Orellan y Carucedo así como Borrenes y Chana, que estaban confinados.

Sin embargo, los técnicos han acordado del desalojo Peñalba de Santiago, perteneciente al municipio de Ponferrada, por el fuego de Llamas de la Cabrera, otro de los que esta en índice de gravedad dos.

Así, algo más de 2.500 personas permanecen evacuadas a causa de los incendios forestales en Castilla y León.

«Todo El Bierzo está lleno de humo»

Mientras, también sigue en Índice de Gravedad Potencial dos el incendio forestal de Paradiña, perteneciente al municipio de Villafranca del Bierzo. Aunque sin desalojos por el momento, los vecinos de la zona están en vilo. Con «preocupación» encima pero «no alerta» lo describe la alcaldesa de Cacabelos, Irene González, que actualiza que son conscientes de la necesidad de mantener la calma pero confiesa que no estarán tranquilos «hasta la completa extinción». «Estamos como todo El Bierzo, está toda la comarca llena de humo», reconoce, con seriedad.

Confían en el operativo, que no obstante les ha pedido que estén «pendientes» por si este martes se repitiera un episodio similar al del lunes. «Ayer por la mañana el incendio parecía extinguido pero se reavivó, cogió virulencia y se dirigía hacia Villabuena, que ya está en el término de Cacabelos y tiene un pinar que nos explicaron que es de rápida combustión», señala. Aunque finalmente lo frenaron, las brigadas mantienen este martes un enfoque «precavido» en el que, si han tenido que prescindir de un par de medios aéreos, han indicado que los sustituirán por terrestres, en una estrategia que se mantiene tan cambiante como el fuego que enfrentan.