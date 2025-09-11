El presidente de la Diputación de Burgos tiende la mano a propuestas de la oposición, PSOE y Vox de cara a 2026

El presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez, se ha comprometido a tender la mano a la oposición para «estudiar» las propuestas que realicen al equipo de Gobierno de cara a mejorar en 2026, una escucha que «no significa aceptar todo», sino evaluar, sopesar y si es pertinente «integrarlos».

Suárez ha realizado esta valoración en el transcurso del Debate sobre el Estado de la Provincia que se ha celebrado este jueves en la Diputación de Burgos y en el que ha tendido la mano porque entiende que la provincia es de «todos», recoge Ep.

El presidente también ha anunciado que van aumentar la cantidad dirigida a planes provinciales porque la Institución va a recibir «más dinero de las administraciones», en alusión al Gobierno de España y la Junta de Castilla y León. Sin embargo, el problema es que los ayuntamientos, en ocasiones «son incapaces de gestionarlos», ha apuntado, para añadir que dichos planes han de servir «para generar progreso» en los municipios, de ahí la necesidad de definir «hacia qué se pueden dirigir los incrementos» de presupuesto.

Por su parte, la portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Burgos, Inma Sierra, ha destacado que la institución basa su gestión en la excelencia de «los servicios sociales», la promoción del «patrimonio, el turismo y la cultura»; la mejora de las infraestructuras, la movilidad y la conectividad; la gestión «eficiente de los fondos europeos» y la «repoblación y el emprendimiento rural». Sierra ha subrayado que la Diputación es ejemplo en el gasto dedicado «a los más vulnerables», que en 2025 se ha traducido en 44 millones de euros, y ha valorado la importancia de la «inmigración» que ha hecho «crecer» la provincia en un 0,9 por ciento, situándola en 357.640 habitantes.

Cuatro por baja

Es más, por cada burgalés emigrado o de baja en los padrones han llegado cuatro personas migrantes, ha subrayado. Así, Sierra valora la importancia que tiene la Diputación en su papel de «equilibrador entre municipios grandes y pequeños». Ha enfatizado la posición de la provincia en cuanto a la tasa de paro, que en Burgos es del 8,5 porciento, frente al 10 por ciento nacional, o el crecimiento de un 7 por ciento en las exportaciones, que colocan a Burgos ante un superávit de un 20 por ciento en la balanza comercial local.

La portavoz del PSOE, Nuria Barrio, ha mantenido un tono de diálogo para mejorar la gestión de todas las áreas de la institución. Entre sus propuestas para hacer funcionar a los pueblos está «recuperar» las cifras de hace dos años en Planes Provinciales, para lo que ha pedido 54 millones a través del plan bienal 26-27 que compense la pérdida del 30 por ciento de los dos últimos años. Barrio ha incidido en la necesidad de mejora en las «ayudas de acción cultural» y de conservación de «templos e iglesias» de la provincia, y ha echado en falta que las convocatorias a las que pueden optar los pueblos no se realicen «al inicio del año».

Otro de los problemas del día a día de los pueblos es la gestión de ruinas. A este respecto, Barrio ha asegurado que «hay expedientes en marcha que no tienen financiación y van muy lentos», motivo por el que ha reclamado «más medios, velocidad y dinero» para esta actividad que es una «de las más costosas» para los pequeños ayuntamientos.

En cuanto a la gestión de las cinco residencias, Barrio ha pedido a Suárez que «no tire la toalla con la Junta de Castilla y León» para lograr más financiación, lo mismo que con la Ayuda a Domicilio. Eso sí, en materia de Patrimonio, ha valorado la apuesta por San Salvador de Oña y la mejora de Clunia; sin embargo, estima necesario «mejorar accesos e instalaciones» el centro de recepción de visitantes, que «lleva mucho retraso», así como corregir la «carencia de personal».

Barrio ha destacado que existe un «alto número de vacantes» que cifra en el 37 por ciento de puestos sin cubrir y ha alertado de que la falta de personal «lleva a la merma en la prestación de servicios», como ocurre en «Intervención, en Planes Provinciales o Sajuma», entre otros servicios.

Para la socialista urge la «profesionalización» de los parques de Bomberos, capítulo en el que ha alertado de que hay «diez plazas vacantes» en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), por lo que ha solicitado al presidente, Borja Suárez, que le dé «un empujón y que convoque» las plazas que faltan. En cualquier caso, y dada la amplitud y la dispersión de la provincia, Barrio entiende que es necesario «planificar servicios por comarcas».

Por su parte, el portavoz de Vox, Ángel Martín, ve necesaria una «reestructuración de la institución». El resto de su exposición ha sido para vincular los principios de su partido con algunas políticas locales y nacionales. Martín ha asegurado que las políticas nacionales y europeas «debilitan la provincia» en materia de agricultura y ganadería.

En este sentido, ha alertado de que el campo burgalés ha pasado de ser «granero a tener placas solares y molinos». Tampoco avanzan para Vox las comunicaciones ni los servicios básicos, «que están degradados» por «la ineptitud y mala fe» del Gobierno de Pedro Sánchez.

No ha dejado pasar, además, la ocasión para hablar de «inmigración» y la llegada de personas sin papeles calificadas de «ilegales» por el partido de Abascal.