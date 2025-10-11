Suscribete a
Sánchez asistirá el lunes en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza

La presidenta del TSJ cifra en al menos 30 los jueces que necesita Castilla y León

Ana del Ser pide avanzar en la especialización en violencia sobre la mujer para que «se sancione» y también «se proteja y acompañe a las víctimas»

Refuerzo para dos juzgados de violencia sobre la mujer y dos secciones especializadas

La presidenta del TSJ de Castilla y León, Ana del Ser, durante la apertura del año judicial en Burgos
La presidenta del TSJ de Castilla y León, Ana del Ser, durante la apertura del año judicial en Burgos

Pedro Sedano

Burgos

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, ha asegurado este viernes que Castilla y León necesita treinta plazas más de jueces dentro de de un avance del estudio de necesidades que está elaborando y hará ... llegar al Ministerio de Justicia.

