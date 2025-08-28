«Su presencia nos da visibilidad; tenemos que salir hacia arriba»

Con dolor, quejas a las administraciones, lógica desesperación y mucho que pedir para tratar de regresar lo más pronto posible a lo que eran sus vidas antes de los pavorosos incendios de estas semanas, alcaldes y vecinos del entorno del paraje arrasado de Las Médulas ... y de la zona de Sanabria, con llamas aún sin control, agradecieron este miércoles la visita de los Reyes de España como un elemento que sirve también como impulso para frenar la huida de turistas sufrida en los últimos días.

«Ha sido una reunión muy emotiva y los vi muy comprometidos. Todos hemos hablado y yo creo que esto influye porque nos dan visibilidad. Tenemos un problema, hemos tocado fondo y tenemos que salir hacia arriba. Les agradezco en el alma su visita», señaló el alcalde de Carucedo, Alfonso Álvarez.

Por su parte, el regidor de Puente Domingo Flórez, Julio Arias, también agradeció que Felipe VI y Letizia se hayan desplazado hasta este lugar. «Les he invitado a que regresen dentro de 15 años para evaluar el progreso». Desde Borrenes, su alcalde, Eduardo Prada, recordó momentos dramáticos. «Nos han escuchado con mucha empatía y les hemos requerido a los representantes políticos que con toda celeridad puedan volver a recuperar lo que sea posible, sobre todo bienes, viviendas, para volver a empezar».

En la provincia de Zamora, entre los vecinos y curiosos que acudieron a saludar a los Reyes de España, estuvo Silvia Martínez: «Le diría a los Reyes que intentaran que se pusieran más medios en el invierno para que esto no pasara. Mantener el pueblo limpio de escobas y hacer cortafuego», subrayó.

Una mujer mayor no cabía en sí de gozo: «Tuvo un ratín mi bracito cogido», dijo, muy ufana. «Son estupendos, muy guapos los dos y estamos muy agradecidos de que hayan venido a vernos. Yo tuve que irme del pueblo en la evacuación y hemos vuelto a recoger. Estamos muy tocados», apuntó.

Ganaderos y hosteleros

Posteriormente, Don Felipe y Doña Letizia acudieron al Monasterio de San Martín de Castañeda, donde se reunieron con personas desalojadas el pasado 18 de agosto y que regresaron el 22 de agosto y con representantes de explotaciones ganaderas y apícolas y del sector hostelero afectados por el incendio de Porto.

«Agradezco la visita porque demuestra que la zona es segura. El entorno del Lago de Sanabria no se ha visto afectado, pero el sector turístico, en pleno agosto, sí. La gente puede venir a la zona, aunque el baño tiene que estar controlado porque siguen cargando aviones y helicópteros», comentaba Víctor Coco, propietario de Villa Lucerna, establecimiento hotelero en Vigo de Sanabria.

También participó en la reunión Pablo Galán, quien expresó su agradecimiento a los monarcas por acudir a la zona. «Es un detalle, en una situación así. El incendio nos ha partido el verano, sobre todo a la gente que tiene ganado, hoteles y restaurantes. Todo está arrasado», lamentó.