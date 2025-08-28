Suscribete a
«Su presencia nos da visibilidad; tenemos que salir hacia arriba»

Alcaldes y vecinos de Sanabria y Las Médulas agradecen la visita de los Reyes y ruegan celeridad en las ayudas

Los grandes incendios forestales queman más de 140.000 hectáreas desde el 18 de julio

Los Reyes, junto al presidente de la Junta, saludan a bomberos en Zamora
Los Reyes, junto al presidente de la Junta, saludan a bomberos en Zamora ICAL

Con dolor, quejas a las administraciones, lógica desesperación y mucho que pedir para tratar de regresar lo más pronto posible a lo que eran sus vidas antes de los pavorosos incendios de estas semanas, alcaldes y vecinos del entorno del paraje arrasado de Las Médulas ... y de la zona de Sanabria, con llamas aún sin control, agradecieron este miércoles la visita de los Reyes de España como un elemento que sirve también como impulso para frenar la huida de turistas sufrida en los últimos días.

