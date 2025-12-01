Premios 'Evolución' por «una vida» científica dedicada a Atapuerca

Las emociones han sido la nota dominante en los premios de la Fundación Atapuerca, los primeros que se entregan con dos de los codirectores desde hace más de treinta años ya retirados. Precisamente, fueron los tres codirectores -Juan Luis Arsuaga, Eudald Carbonell y José María ... Bermúdez de Castro- los que recogieron de manos de la Reina Sofía, presidenta de honor de la fundación, el premio 'Evolución' a la Labor Científica, en reconocimiento a su contribución al conocimiento de la evolución humana y el desarrollo del proyecto científico, cultural, social y económico de Atapuerca.

En esta octava edición del galardón, uno de los codirectores, Eudald Carbonell, aseguró que Atapuerca ha sido su vida y recordó los momentos de desarrollo del proyecto a partir de la decisión del considerado 'Padre de los yacimientos', declarados Patrimonio de la Humanidad, Emiliano Aguirre. Ayer aprovechó su intervención para agradecer parte de los logros en la parte social, fundamentalmente el complejo de la Evolución Humana, donde se celebró el acto, al entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera (PP), y al alcalde socialista del momento, Ángel Olivares, ambos presentes en la entrega de premios.

Juan Luis Arsuaga, el único de los codirectores que sigue en activo, insistió en que en España le dicen que si los yacimientos hubieran estado en Alemania, Francia o Estados Unidos habrían tenido mucha mejor financiación. «Solo lo dicen en España, no fuera de España, pero yo estoy convencido de que en ningún otro lugar hubiéramos tenido mejor trato y más apoyo», insistió Arsuaga, que bromeó ayer con el hecho de llevar la misma chaqueta que llevaba cuando los tres directores de Atapuerca recibieron el premio 'Príncipe de Asturias'. El tercer codirector, José María Bermúdez de Castro, no pudo acudir a recoger el reconocimiento, que se entregó a su hija en su nombre.

'Valores humanos'

El premio 'Valores Humanos' de la fundación fue recibido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que elogió la importancia de Atapuerca para la comunidad, comprometió su apoyo y consideró que se trata de un reconocimiento al respaldo del gobierno autonómico a los yacimientos durante años.

En la gala, celebrada en el Museo de la Evolución Humana, se entregó también el I Premio Emiliano Aguirre al Parlamento Europeo, como reconocimiento a su papel como institución que representa a la ciudadanía de los 27 países de la Unión Europea y como referente de diversidad y pluralidad en Europa. La decisión del patronato subraya el carácter «profundamente europeo» de los hallazgos arqueológicos que cada verano ofrece la sierra de Atapuerca, entre ellos el descubrimiento en 2022 del fósil humano más antiguo identificado en el continente: 'Pink', el rostro de un adulto perteneciente a una especie aún sin clasificar -denominada provisionalmente Homo affinis erectis- con una antigüedad superior a 1,2 millones de años.