Premios 'Evolución' por «una vida» científica dedicada a Atapuerca

La Reina Sofía entregó el galardón a los tres codirectores de las excavaciones

Multitudinaria marcha para celebrar los 25 años de Atapuerca como Patrimonio de la humanidad

Entrega de los galardones de la Fundación Atapuerca
Entrega de los galardones de la Fundación Atapuerca Ical

Pedro Sedano

Burgos

Las emociones han sido la nota dominante en los premios de la Fundación Atapuerca, los primeros que se entregan con dos de los codirectores desde hace más de treinta años ya retirados. Precisamente, fueron los tres codirectores -Juan Luis Arsuaga, Eudald Carbonell y José María ... Bermúdez de Castro- los que recogieron de manos de la Reina Sofía, presidenta de honor de la fundación, el premio 'Evolución' a la Labor Científica, en reconocimiento a su contribución al conocimiento de la evolución humana y el desarrollo del proyecto científico, cultural, social y económico de Atapuerca.

