Premios CEOE: Reconocimiento al «orgullo compartido por lo que somos»

De «reconocimiento» y de «afirmación», sin olvidar la reivindicación. Un acto «de orgullo compartido por lo que somos, por lo que representamos y por todo lo que aportamos a esta tierra». Es lo que volvía a defender CEOE Castilla y León en la entrega anual ... de sus premios, con los que distinguía a nueve empresas y empresarios -una por cada provincia- ejemplos de la «excelencia».

Firmas grandes y pequeñas, de los más variados sectores, desde la industria cárnica a la promoción inmobiliaria, la automoción, la electrónica o la producción teatral, muestra de la diversa actividad de la Comunidad. Con una trayectoria que en algunos casos supera el siglo de vida y que han conseguido superar ese escollo con el que bregan muchas compañías que supone hacer frente al relevo generacional. Por la tercera ya van en la abulense Canteras Cuadrado, de la mano de Amador Cuadrado, o la burgalesa De Santiago Automoción, ahora con Fernando de Santiago al frente, y en la segunda ha entrado en la salmantina Construcciones Eléctricas Jara, en la que Rafael Olmedo continúa al pie del cañón como cada día desde que la fundó 1975, o en la segoviana Granalu, en manos de Alberto Guijarro, que desde pequeño aprendió con su padre en lo que era un taller de carrocerías que ahora exporta a veinte países.

Ejemplos que «personifican la excelencia empresarial, la innovación y el compromiso social», como destacaba el presidente de la organización, Santiago Aparicio, resaltando el trabajo de todos los galardonados, entre los que también estaban en esta ocasión la leonesa Cementos Cosmos, la palentina Industrias Cárnicas Peñafría, la soriana Europa de Viviendas Duero Soria, la zamorana Embutidos Rodríguez y el vallisoletano Enrique Cornejo. Compañías con nombre propio y nombre propios detrás: Alain Svaiter, Jaime Sanoalla, Alfonso Peña, José Miguel Gimeno y Elier Ballesteros.

El presidente de la Junta saluda a los galardonados ICAL Los galardonados Ávila: Amador Cuadrado González, de Canteras Cuadrado Con una trayectoria de más de 35 años en el sector de los áridos -en el que es líder- y la obra civil, es el actual gerente y administrador único de cuatro empresas que integran la marca familiar Canteras Cuadrado, ya por la tercera generación, con una plantilla de 80 trabajadores, y en la que también están sus tres hermanos. Burgos: Fernando de Santiago Arteche, de Grupo De Santiago Automoción Empresa familiar con más de 80 años de historia, cuyo origen es el pequeño negocio dedicado a la venta de bicicletas, motocicletas y otros vehículos ligeros que fue montada en los años cuarenta del pasado siglo por Antonio de Santiago. Tras un relevo a sus hijos, ahora la tercera generación está al frente de una compañía que se ha expandido por toda la provincia, tiene una plantilla de 130 trabajdores y factura más de 40 millones al año. León: Alan Svaiter y Jaime Santoalla Lorenzo, de Cementos Cosmos Alain Staiver es desde hace siete años es el COE en España de Volrantim Cosmos, grupo al que pertenece la planta Cementos Comos de Toral de los Vados, con más de uns siglo de historia. Al frente de la longeva fábrica berciana está Jaime Santoalla. Tiene 150 personas en plantilla y beneficia a más de 6.000 de manera indirecta. Palencia: Alfonso Peña Gutiérrez, de Industrias Cárnicas Peñafría Por circunstancias familiares arrancó su andura empresarial muy joven, primer colaborando en la elaboración de embutidos y después fue el origen de la compaía, para después montar su propia fabrica, que exporta a diversos países de la Unión Europea, además de a Japón, Australia y diversos puntos de Sudamérica. También comercializan los embutidos en loncheados y cuentan con otra planta. Salamanca: Rafael Olmedo García-Antón, de Construcciones Eléctricas Jara Este año cumple 50 años como uno de los principales fabricantes de transformadores de distribución de España tras haber sido fundada en un pequeño local en 1975 como un negocio centrado en la reparación de electrodomésticos, motores y pequeños transformadores. La segunda generación ya está en la empresa, que en su expansión ya ocupa más de 15.000 metros cuadrados, tiene 70 trabajadores y comercializa por toda España y otros países como Francia, Alemania, Países Bajos y Dinamarca. Segovia: Alberto Guijarro Román, de Granalu En 2002 se incorporó de manera oficial al grupo nacido del pequeño taller de carrocerías fundado por su padre en 1984, y del que en 2015 asumió la dirección de una firma líder en la fabricación de semirremolques de aluminio de España, con una cuota del 35 por ciento del mercado, exportando a más de veinte países. Tiene 170 empleados y factura cerca de 40 millones de euros al año. Soria: José Miguel Gimeno Espada, de Europea de Viviendas Duero Soria Más de cuatro décadas dedicado a transformar el paisaje urbano de Soria, apasionado del urbanismo y defensor de la empresa local, ya tiene garantizado el relevo generacional. «Esfuerzo, responsabilidad y arraigo», los valores que reconoce el premio a quien «representan el espíritu del empresario que no sólo crea empleo y riqueza, sino que también contribuye al desarrollo y bienestar de su comunidad». Valladolid: Enrique Cornejo Fernández Figura «imprescindible» del panorama escénico español, ha dedicado más de cinco décadas a la producción y gestión teatral, combinando visión empresarial, sensibilidad artística y capacidad de liderazgo para convertir la cultura en motor de desarrollo económico y social. Al frente del Teatro Zorrilla de Valladolid desde 2009, Enrique Cornejo ha pasado por los principales escenarios del país. Zamora: Elier Ballesteros Barba, de Embutidos Ballesteros Empresa familiar fundada en 1994, en 2008 inauguró una fábrica más, con moderna maquinaria para la fabricación de productos adobados como lomos, pancetas, costillas... Además de varias tiendas de venta directa -dos en Salamanca, dos en Valladolid, otras tantas en Toro y cuatro en Zamora-, la marca Boutique Liberic está presente en más de 50 establecimientos parisinos. Cuenta con varios premios.

Un acto de «reconocimiento a la excelencia empresarial» a «cómo se pueden hacer las cosas bien», destacaba también el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la clausura.

«Empresas fieles a vuestras raíces, auténticas, trabajadoras y comprometidas con el desarrollo económico y social de nuestra comunidad», subrayaba el empresario soriano, que en una ceremonia de entrega en Soria hacía suyos los versos de Antonio Machado: «'Ojalá que sigas siéndote siempre fiel, siendo tú lo que eres, sincero y natural'».

Empresarios de los que Aparicio resaltaba también su «compromiso y colaboración» con las organizaciones y concretamente con CEOE Castilla y León. «Cada uno de ellos es ejemplo de que el éxito se construye sobre pilares sólidos: el compromiso, la ética, la responsabilidad y, sobre todo, la capacidad para anticipar y adaptarse a los cambios». Y es que, señalaba, detrás de los premiados «hay muchas historias de esfuerzo y resistencia». «Cada una de sus historias refleja pasión, ilusión, resiliencia y compromiso de futuro», destacaba Aparicio, quien comprometía el apoyo de la organización que encabeza «a todos los empresarios, grandes y pequeños, para que puedan continuar creando empleo, riqueza y bienestar en nuestra tierra».

Retos y «problemas»

Eso sí, advertía de que es un camino en el que para «avanzar» también necesitan «resolver problemas estructurales que siguen lastrando nuestra competitividad». «Castilla y León no puede permitirse el lujo de arrastar déficits históricos en infraestructuras clave», clamaba en primer lugar el presidente de la patronal, quien incidía en que esa «falta» de vertebración territorial «encarece costes logísticos, limita la movilidad laboral y penaliza especialmente a las empresas que operan fuera de los grandes núcleos urbanos».

Entre las galardonadas en esta ocasión, compañías instaladas en ciudades, pero también en pueblos, desde los que se han convertido incluso en referentes en su sector.

Una planificación y ampliación «adecuada» de las redes eléctricas es otro de los puntos en los que Aparicio urgía a actuar, así como el «desafío» de la despoblación clave también para garantizar la supervivencia de las empresas: «No hay desarrollo económico posible sin población, ni población sin empresas».

Capítulo especial a la crítica a la «excesiva» carga burocrática y «complejidad» administrativa, pues «eso también es competitividad y atraer talento, porque los profesionales quieren desarrollar su carrera en entornos ágiles, modernos y predecibles». O la conectividad, conscientes, señalaba, de que «la digitalización no debe ser una oportunidad solo para unos pocos, sino una herramienta de cohesión y crecimiento para todos», demandaba el presidente de CEOE Castilla y León poniendo voz al colectivo empresarial, al que llamaba a trabajar «juntos» en un camino que «no está exento de dificultades». Y hacerlo, señalaba, «con esa mirada firme hacia el futuro», pues así «lograremos que Castilla y león siga siendo un referente de emprendimiento y desarrollo sostenible». «Que Castilla y León no solo sea reconocida por su belleza patrimonial y medioambiental, sino también por su vitalidad económica», añadía Aparicio, haciendo de nuevo suyos los versos del poeta sevillano al que Soria tanto inspiró: «'La tierra de uno no es solo el lugar donde nace, sino donde encuentra sentido su vida'».