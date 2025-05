El PP mantiene a seis presidentes de Diputación y renueva Burgos y Zamora

Mañana arranca una semana en la que llega el turno de las diputaciones que, aunque casi a cuentagotas, se irán constituyendo y eligiendo a sus presidentes. De momento, sólo hay certezas de que el trámite lo pasarán en breve cinco -Ávila, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora- y hay dudas con Soria. En el caso de Burgos, León y Salamanca, recursos de toda índole aplazan la toma de posesión de los diputados al menos hasta mediados de mes. La normativa electoral establece que la constitución de las diputaciones deberá retrasarse hasta que se hayan resuelto previamente todos los recursos contencioso-electorales contra la proclamación de concejales electos en los municipios, y en esa situación estamos.

Con estos mimbres y con la seguridad de que los candidatos a presidentes están ya decididos, salvo en el caso de León, donde no está claro ni el partido, el escenario que dejaron las urnas el pasado 28 de mayo es el de ocho mayorías absolutas a favor del PP (todas menos León) que, de esta forma, aumenta su poder provincial sobre el mapa anterior.

Sin proclamación oficial

No habrá, sin embargo, demasiados cambios, ya que los populares han apostado por la continuidad y mantienen a todos los presidentes que ya lo eran, con la única salvedad del de Burgos, y eso que los plazos que marcan los estatutos del partido parece que, debido a la convocatoria electoral del 23J, van un poco a trompicones y, al menos oficialmente, no se ha producido una proclamación oficial de los candidatos por Génova, mientras que en la dirección autonómica no se atreven a confirmar nada.

Así que casi apelando al silencio administrativo, los presidenciales de las instituciones provinciales se dan por ratificados y, así, en la capital del Cid Borja Suárez, actual presidente del partido en la provincia, cogerá el testigo de César Rico, que ostentaba el cargo desde 2011, y recuperará la mayoría absoluta. Sin embargo, tendrá que esperar para la entrega del bastón de mando a que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León resuelva un recurso sobre una candidatura de Prádanos de Bureba.

La otra cara nueva se verá en la primera institución provincial que se constituye cuando el martes tome posesión en Zamora Javier Faúndez, alcalde de Trabazos, que va a gobernar gracias a los 13 diputados con que cuenta el PP, frente a los siete del PSOE, tres de IU, uno de Vox y uno de Zamora Sí, precisamente el partido que creó Francisco José Requejo, el anterior presidente, tras abandonar Ciudadanos. Las dos siguientes en formarse serán Palencia y Valladolid, que lo harán el jueves, donde repiten sus presidentes, Ángeles Armisén, y Conrado Íscar, respectivamente. La primera revalida la mayoría absoluta y el segundo la estrena después de que la pasada legislatura gobernase en minoría con apoyos de Cs y Vox.

No da para más la próxima semana, de forma que hasta la siguiente no se constituirán, en principio, otras tres diputaciones. Ávila lo hará el 3 de julio con la reelección del popular Carlos García González, que tiene por delante un mandato más relajado gracias a la mayoría absoluta que no ha tenido los últimos cuatro años. En la capital segoviana, la institución provincial se conformará el 4 del próximo mes y también con el mismo hombre al frente de la presidencia, Miguel Ángel de Vicente (PP) que repite mayoría absoluta. La misma situación se dará, en principio, en Soria, con el popular Benito Serrano que, en principio, será elegido presidente el día 6 de julio. Sin embargo, un recurso presentado por el PSOE ante el TSJ de Castilla y León en el que incluye la petición de medidas cautelares para que no se forme la corporación, puede alejar la fecha. En principio, en el PP confían en que los tribunales, aunque se pronuncien sobre el fondo del asunto, no paralicen el proceso, después de que la Junta Electoral Central fallase a su favor en la forma de contar los votos en los municipios de menos de cien habitantes, por 'analogía', frente al PSOE, que propone aplicar la ley en su literalidad. De telón de fondo, la mayoría absoluta e, incluso, que gobierne uno u otro partido, aunque Benito Serrado insiste en que «ésto es así y las reglas se cambian antes de comenzar el partido, no cuando ya está en juego», ya que así se ha hecho siempre.

También Salamanca está pendiente de un recurso presentado por el PP contra la decisión de la Junta Electoral Central de dar por válido un voto de Ciudadanos en Vitigudino, lo que le permitiría obtener un segundo concejal y, con el que ya tiene, pactar con el PSOE y alejar el pacto entre PP y Vox en el municipio. Así que, de momento, no hay fecha para la Diputación de Salamanca, donde los populares mantienen la mayoría absoluta y Javier Iglesias seguirá siendo el presidente, después de que los tribunales hayan cerrado el caso de las primarias de su partido por el que era investigado.

Pero si hay un lugar en el que a estas alturas la incertidumbre es total, ese es León. No sólo falta la fecha de constitución de su diputación, pendiente de un recurso de Vox por haber sido invalidados 400 votos en la capital al faltar dos nombres en las papeletas, sino que aún no se sabe qué partido o partidos la gobernarán y, en el caso de ser el PP, quién sería el elegido. UPL es, como en el Ayuntamiento, la llave, de forma que puede mirar a un lado y a otro, al PP y al PSOE, para gobernar en coalición. Y en esas está, en una negociación en la que también se incluye el consistorio, pero que de momento no ha 'cristalizado' mientras se siguen poniendo sobre la mesa fórmulas que incluyen el repartir el mandato en dos años para cada partido pero que tampoco convencen.