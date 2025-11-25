El PP insta al Gobierno a rechazar «cualquier tipo de vía unilateral» de anexión de Treviño a Álava

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados instará este martes al Gobierno a rechazar «cualquier tipo de vía unilateral» de anexión de Treviño a la provincia de Álava y a que tome las «medidas legales oportunas» ante cualquier proceso que no ... sea «completamente escrupuloso» con el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Los parlamentarios populares defenderán una Proposición no de Ley (PNL) en la Comisión de Política Territorial de la Cámara Baja relativa a fomentar la cooperación interterritorial entre la Diputación provincial de Burgos y la Diputación Foral de Álava para «impulsar una herramienta que sea eficaz» para la mejora de servicios, infraestructuras públicas a los vecinos de Treviño, y «siempre dentro de los límites de las correspondientes competencias y respetando la autonomía local y los intereses legítimos de cada institución».

Por ello, la PNL que presentarán también insta al Gobierno a defender la legislación vigente en lo relacionado con la pertenencia de Treviño a Burgos, y reafirmando la pertenencia histórica, territorial y social del enclave Treviño a la provincia de Burgos, bajo el principio del «respeto de los vínculos que unen a los habitantes de Treviño con el resto de la provincia».

«Tres cuestiones que son muy sencillas: la colaboración institucional, reivindicando la pertenencia de Treviño a Burgos, y exigiendo que el Gobierno paralice cualquier tipo de iniciativa unilateral de segregación o de integración de Treviño en la provincia de Álava», subrayó hoy el diputado por la provincia de Burgos, Ángel Ibáñez, quien compareció acompañado por el senador Javier Lacalle, al tiempo que expresó su «temor» de que «la siguiente moneda de cambio entre el PNV y Sánchez pueda ser el enclave de Treviño».

En este sentido, recordó que las Juntas Generales de Álava aprobaron el pasado 14 de mayo una moción relativa a la incorporación del enclave burgalés a la provincia vasca, remitiendo la misma a la Diputación de Burgos. Y que, añadió, el diputado general de Álava, Ramiro González, hace unos días manifestó en el pleno de control de las Juntas Generales que la «voluntad del Gobierno Foral es proteger y reforzar la posición mayoritaria de estas Juntas» expresadas en la citada moción y «seguir avanzando con el mayor consenso posible».

También se refirió el diputado del PP a las palabras relativas a «respaldar a los vecinos de Treviño y a las decisiones que vayan adoptando en torno a esa mesa institucional que recoge a una gran mayoría de los representantes institucionales de los vecinos de Treviño con la única excepción de los del PP», informa Ical.

Y, en tercer lugar, destacó que el diputado general de Álava se refirió también a «mantener el carácter temporal del acuerdo marco y los convenios» y que «estos cuatro años tienen que ser los cuatro años de solución a esta cuestión porque no podemos mantener en el tiempo una situación anacrónica que no es normal» y porque «quizás ahora pueda haber una ventana de oportunidad».