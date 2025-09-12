El PP critica la ausencia de un plan director del Corredor Atlántico en Castilla y León anunciado para marzo

Los parlamentarios del PP de Ávila, encabezados por Héctor Palencia, portavoz del PP en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, analiza en una reunión de trabajo con la Cámara de Comercio e Industria de Ávila

El diputado abulense del Partido Popular, Héctor Palencia, criticó ayer la ausencia de un plan director del Corredor Atlántico en Castilla y León, que «se anunció para el pasado mes de marzo y del que todavía no hay conocimiento». Para Palencia «no se entiende la ausencia de ese plan», que tiene como consecuencia que «en el 2030 se tendrían que alcanzar unos condicionantes en la línea ferroviaria que no se va a poder cumplir«. »Estamos en el 2025, y una infraestructura de este tipo se tarda en construir al menos diez desde que se diseña, se programa y se pone en ejecución, por lo que casi ningún lugar en Castilla y León va a cumplir con las obligaciones de Europa en 2030».

Palencia mantuvo una reunión con representantes de la Cámara de Comercio de Ávila para analizar la situación de las infraestructuras de comunicación en la provincia abulense, pero también se refirió a la intención del ministro de Transportes, Óscar Puente, de demandar a las comunidades autónomas de Castilla y León y Galicia por interrumpir la comunicación por AVE durante los incendios. «El gobierno de Sánchez solo piensa en hacer caja en desgracias como los incendios, con demandas millonarias a las comunidades autónomas; con el caos ferroviario reduciendo las compensaciones de puntualidad; o con la condonación de la deuda», informa Ical.

Para el diputado abulense, «Óscar Puente sólo llega puntual y el primero para atacar a Castilla y León cuando debería ser el primero para defender cada una de las nueve provincias», dijo, para criticar que «un ministro de Castilla y León tiene paralizado el plan director del corredor Atlántico en la región». «Basta ya de tanto ataque a Castilla León, que se ponga trabajar y que deje Twitter, porque está demostrado que no tiene tiempo para hacer su trabajo», comentó Palencia.

En cuanto las reivindicaciones relacionadas con la provincia de Ávila que se analizaron en la reunión que los parlamentarios populares mantuvieron con la Cámara de Comercio, Héctor Palencia hizo especial hincapié en la situación de los peajes de la AP-6 y la AP-51. Calificó de «alarmante» el convenio «José Luis Rodríguez Zapatero con la Unión Europea para alagar el peaje « y exigió conocer «cuáles son los condicionantes de ese convenio para saber si se puede revertir o no, y por qué se firmó ese convenio, que supondría siete años más de paje para llegar hasta el 2036 con una autopista que ya está suficientemente amortizada».

Además, añadió la petición de explicaciones sobre el hecho de que «los peajes de la AP-6, AP-51 y AP-61 son los únicos que el gobierno de Pedro Sánchez no ha cancelado cuando ha podido».

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Ávila, Alberto Pascual, habló de una reunión «reivindicativa» en la que se pusieron sobre la mesa «cuestiones históricas como el viaje por carretera a Madrid, la conexión entre la A-6 y Maqueda, las frecuencias y los tiempos en el transporte por tren y el Corredor Atlántico». Pascual lamentó que «Ávila sigue estando en la misma situación, cada vez un poquito más aislados y eso nos cuesta mucho a las empresas».

Pascual recordó que desde la Cámara de Comercio siempre han sido «muy incisivos» con el Corredor Atlántico, porque es uno de los últimos cartuchos que nos pueden quedar, pero en el que Ávila «no está muy bien tratada». «En el último documento que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible redactó, Ávila aparece en una página de una manera muy residual con un presupuesto que ni mucho menos puede atender a las necesidades en las que nos encontramos y es lo que al final les hemos trasladado también a los parlamentarios que nos han visitado hoy», concluyó.