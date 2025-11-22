El PP aprovecha la coincidencia de Vox y PSOE en Salamanca: «Unidos para generar confrontación»

Casualidad o no, lo cierto es que PSOE y Vox coincidían en celebrar este sábado sendos actos de sus partidos en Salamanca. Así que aprovechando ese escenario común –en tierra, además, del presidente de la Junta y del PP autonómico, Alfonso Fernández Mañueco– ... y con los ecos todavía resonando de su voto igual para tumbar el presupuesto del Gobierno autonómico para 2026, desde las filas populares no dejaban escapar la ocasión para ahondar en esas coincidencias.

«Esos dirigentes, que integran la coalición del ruido, desembarcan en la ciudad del Tormes para hacer exactamente lo que les une: generar confrontación», aseguraba el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, convencido de que en esos discursos de sus rivales políticos «una vez más, sólo escucharemos críticas, discursos inflamados y, una vez más, ruido. Mucho ruido».

Así, Vázquez incidía en que «PSOE y Vox en Castilla y León conforman una alianza tan improbable como reveladora», la de, reiteró, «dos partidos que dicen situarse en extremos opuestos, pero que coinciden en lo fundamental: convertir el debate público en un espectáculo donde el grito sustituye al trabajo». Y censuraba que quieran «hacernos creer que esta tensión permanente es inevitable».