Ponferrada acogerá todos los años la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática

La Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que acoge Ponferrada desde ayer, centrada en la búsqueda de soluciones para abordar la emergencia climática, tendrá carácter anual y se celebrará siempre en la capital del Bierzo en fechas ... anteriores a las Cumbres del Clima, informa Ical.

Así lo anunció este martes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la presentación de las conclusiones de la segunda y última jornada de la Convención, donde detalló que la cita anual «seguirá contando con diferentes ágoras», a lo que se sumarán «nuevas propuestas para seguir avanzando y evaluando el Pacto de Estado», respecto al que señaló que «no solo es necesario, sino que también es posible».

«Vamos todos a dejarnos la piel para que las ideas, el empuje y todo lo que se ha desarrollado durante estos dos días en Ponferrada se transforme en resultados concretos», se comprometió Sara Aagesen, convencida de que la cita ha permitido «hacer realidad un mensaje tan importante como que el cambio climático ya es una realidad, por lo que necesitamos actuar unidos y tener visión a largo plazo, siempre con la brújula de la ciencia y el conocimiento científico y técnico».