La Policía impide una pelea entre ultras del Valladolid y el Sporting de Gijón e identifica a un centenar de radicales

La rápida intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado impidió este domingo una pelea entre los ultras radicales del Real Valladolid y el Sporting de Gijón, que se habían desplazado hasta la capital vallisoletana para presenciar el partido de Segunda División que ... se disputó por la tarde en el estadio José Zorrilla. Las aficiones rivales se encontraron sobre las 10.30 horas en el barrio de Huerta del Rey pero la presencia de los agentes les disuadió, sobre todo después de ser identificados un centenar de personas, de los que algunos serán propuestos de sanción después de haberse requisado material de agresión.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, explicó a la Agencia Ical que, una vez identificados los radicales del Sporting, se les requisó las entradas para entrar al estadio y ver el partido, por lo que los aficionados decidieron irse de la ciudad. En todo momento, añadió, la Unidad de Intervención Policial (UIP) les acompañó a sus vehículos particulares, que fueron embolsados y monitorizados para su vuelta a Asturias.

El partido había sido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, lo que obligó al club del Real Valladolid a reforzar su protocolo de seguridad y a establecer un control sobre los aficionados ultras de ambos equipos por parte de los policías. «Se detectó un grupo numeroso de radicales del Sporting y se les paró a tiempo», precisó Canales. De esta manera, no hubo enfrentamientos entre aficionados de los dos equipos. Solo hubo que destacar «algún incidente» con agentes, que se vieron obligados a utilizar sus defensas para repeler a los hinchas más violentos.

El subdelegado del Gobierno aseguró que la Policía Nacional identificó a un centenar de radicales del Valladolid y el Sporting, aunque, a la espera de las actas de los agentes, solo se propondrá sanción a los que portaban material para pegarse. De momento, señaló, será la Comisión Antiviolencia, en virtud de la Ley de Deporte, quien tenga que decidir estas denuncias, que luego se remitirán a la Subdelegación, que será la encargada de instruir y sancionar.