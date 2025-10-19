Suscribete a
La Policía impide una pelea entre ultras del Valladolid y el Sporting de Gijón e identifica a un centenar de radicales

Los agentes requisan diverso material para agredir y las entradas para ver el partido de fútbol a los hinchas asturianos, que optan por irse de la ciudad

ABC

Valladolid

La rápida intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado impidió este domingo una pelea entre los ultras radicales del Real Valladolid y el Sporting de Gijón, que se habían desplazado hasta la capital vallisoletana para presenciar el partido de Segunda División que ... se disputó por la tarde en el estadio José Zorrilla. Las aficiones rivales se encontraron sobre las 10.30 horas en el barrio de Huerta del Rey pero la presencia de los agentes les disuadió, sobre todo después de ser identificados un centenar de personas, de los que algunos serán propuestos de sanción después de haberse requisado material de agresión.

