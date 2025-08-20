Polémica en Castilla y León tras la oferta de una empresa para contratar peones sin experiencia ni titulación para el operativo contraincendios

La Junta de Castilla y León «analizará la situación de la empresa» que ha publicado en un portal de empleo la oferta de cinco peones especialistas para la brigada forestal de Castilla y León. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, quien a preguntas de los periodistas, ha señalado este martes que «es una oferta de trabajo de la que yo, desde luego, no puedo hablar», ya que la realiza la empresa contratada por la Administración autonómica para formar parte de la campaña contra los incendios forestales.

En cualquier caso, ha asegurado que a los profesionales que participan en el operativo contraincendios «les exigimos que tengan una formación» sobre la base de que «lo más importante es su seguridad». En todo caso, ha apuntado que «si no, se la damos nosotros.

La oferta de empleo recoge expresamente que «no se requiere experiencia previa ni titulación específica», si bien también se apunta que «se proporcionará la formación necesaria para el desarrollo de las funciones del puesto». Se señala, además, que «la incorporación a nuestro operativo de incendios forestales en Castilla y León será inmediata», con un contrato, prorrogable, de tres meses, a jornada completa y con el salario fijado por convenio.. Como beneficios adicionales, «la empresa cubre los gastos de alojamiento».

Mañueco ha rechazado que haya habido efectivos sin movilizar para frenar el fuego y ha justificado que se hayan activado, aunque tarde, a los que estaban de vacaciones en que «el operativo está dimensionado para unas circunstancias normales, pero estas son absolutamente excepcionales y nos han obligado a tratar de movilizar el mayor número de técnicos y agentes para poder dar descanso a todas las personas». Son los técnicos, ha aclarado, los que van »decidiendo y coordinando las tareas«.