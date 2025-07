La polémica por el aparcamiento exclusivo para mujeres en León llega a las calles y estalla en redes

Lo que pretendía ser una medida por la igualdad y la seguridad se ha convertido en el epicentro de una de las polémicas más comentadas de los últimos días en León. El Ayuntamiento, liderado por el alcalde socialista José Antonio Diez, ha habilitado varias plazas de aparcamiento exclusivas para mujeres, identificadas con siluetas femeninas y pintadas de color rosa. La medida, que según fuentes municipales sigue modelos aplicados en algunas ciudades europeas, ha generado una fuerte reacción tanto en las calles como en redes sociales, donde ha sido tachada de «paternalista», «discriminatoria» y «estéticamente insultante».

La iniciativa no llega sola. Forma parte de un paquete más amplio que incluye también plazas destinadas a familias numerosas, con el objetivo según el Consistorio de fomentar la movilidad sostenible y el transporte colectivo. Sin embargo, la parte del proyecto destinada exclusivamente a mujeres ha sido la que ha encendido el debate, desplazando cualquier discusión sobre sostenibilidad.

La indignación llega a los usuarios

Los vecinos de la ciudad han expresado una mezcla de confusión y enfado. «Me parece sexista», declaraba una vecina en medios locales, «si viene mi marido con mi hijo, ¿tendrá el mismo derecho que yo o no?». Algunos hombres también han manifestado su desacuerdo calificando las plazas como «discriminatorias». La falta de una normativa clara que regule el uso de estas plazas ha contribuido a aumentar la incertidumbre: no se ha especificado si están reservadas para cualquier conductora, si aplican solo a embarazadas, o si su uso indebido por parte de hombres podría ser sancionado.

Pero el foco de la polémica se ha desplazado con fuerza a las redes sociales, donde cientos de usuarios han criticado la medida con mensajes que van desde el sarcasmo hasta la indignación. «El Ayuntamiento de León debe pensar que las mujeres son muy torpes aparcando y necesitan aparcamientos especiales. Es sencillamente repugnante», escribía un usuario.

¿y si un dia en ese parking de leon no va ninguna mujer , quien aparaca ahi ? ¿nadie ? @PratSandberg — juan manuel herrera (@juanman02391023) July 16, 2025

Otros comparaban las plazas con las reservadas para personas con discapacidad, y aseguraban que el feminismo moderno está «denigrando a la mujer».

En León tratan a las mujeres como a los discapacitados..con plazas de aparcamiento especiales



El feminismo de hoy en día es denigrante para la mujer pic.twitter.com/zLd42wH4Oz — Alvaro Basagoiti (@AlvaroTWOL) July 16, 2025

Uno de los mensajes más compartidos decía: «En León tratan a las mujeres como a los discapacitados… con plazas de aparcamiento especiales. El feminismo de hoy en día es denigrante para la mujer». Algunos incluso ironizaban con la estética de las plazas: «Por si fuese poco sexista, pintadas de rosa y con falda».

Actualmente en León a las mujeres se las trata como discapacitadas ya que entre que se les proporciona parking exclusivo para ellas y que el 40% de las plazas para policía se le otorga sin ser lo suficientemente capaces para desarrollar esa labor ya que las pruebas no son exigent — alvaro perez (@alvaropere35514) July 16, 2025

El PP pide explicaciones

La tensión no se ha limitado al debate público. El Partido Popular ha llevado el tema al Ayuntamiento, exigiendo explicaciones en la Comisión de Seguridad y Movilidad. David Fernández, portavoz del grupo municipal del PP, fue tajante: «Se suma al abundante listado de ocurrencias que la gestión del alcalde lleva acumulando. No ha sido capaz de resolver el problema real de aparcamiento en León, pero sí ha tenido esta idea ridícula». Fernández añadió que la medida «es ilegal y no obedece a ningún tipo de normativa de tráfico» y que, lejos de beneficiar a las mujeres, ha generado un «cabreo notorio entre la mayoría de leonesas».

En la misma línea, los populares han denunciado que los pictogramas «no producen ningún efecto positivo ni para la igualdad ni para la seguridad», y han solicitado conocer bajo qué criterios se ha llevado a cabo la señalización de estas plazas.

Mientras tanto,el alcalde no ha emitido declaraciones públicas sobre la creciente controversia. La discusión sigue abierta, y parece que el Ayuntamiento de León tendrá que aparcar, al menos por ahora, sus buenas intenciones para revisar una medida que ha encendido un debate más amplio sobre políticas públicas, símbolos y representación de género en el espacio urbano.