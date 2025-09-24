Podemos rechaza entrar en la coalición con IU y Sumar para las elecciones de Castilla y León del 15M
Miguel Ángel Llamas asegura que en el caso de su formación «no hay ninguna negociación» para que se pueda adherir a ese proyecto
Sumar, IU y Verdes Equo irán en coalición a las elecciones del 15M en Castilla y León
Podemos Castilla y León irá en solitario a las elecciones autonómicas del 15 de marzo, aunque no rechaza que alguna organización pueda subirse a su proyecto político, como Alianza Verde, con la que se mantienen contactos a nivel nacional. En cualquier caso, Podemos será siempre el único nombre con el que se concurrirá a la cita electoral, según dijo ayer a ABC su coordinador autonómico. Miguel Ángel Llamas.
Tras el anuncio de IU, Sumar y Verdes Equo de ir juntos a los comicios, Llamas aseguró que en el caso de su formación «no hay ninguna negociación» para que se pueda adherir a ese proyecto aunque, en todo caso, «no tendría ningún sentido porque a nivel nacional estamos en dos proyectos diferentes». Se refirió en este sentido a que «nosotros representamos a la izquierda transformadora en asuntos como la política exterior o la vivienda y, por ello, somos críticos con el Gobierno». Además, añadió, «a los electores hay que transmitirles certezas y un criterio compartido con el conjunto nacional».
Llamas, que se presentará a candidato en el proceso de primarias de su partido, reconoció que las dos formaciones coaligadas «no son lo mismo», pero lamentó que «Izquierda Unida ha elegido a Sumar en lugar de acercarse a Podemos».
