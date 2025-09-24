Podemos rechaza entrar en la coalición con IU y Sumar para las elecciones de Castilla y León del 15M

Podemos Castilla y León irá en solitario a las elecciones autonómicas del 15 de marzo, aunque no rechaza que alguna organización pueda subirse a su proyecto político, como Alianza Verde, con la que se mantienen contactos a nivel nacional. En cualquier caso, Podemos será siempre el único nombre con el que se concurrirá a la cita electoral, según dijo ayer a ABC su coordinador autonómico. Miguel Ángel Llamas.

Tras el anuncio de IU, Sumar y Verdes Equo de ir juntos a los comicios, Llamas aseguró que en el caso de su formación «no hay ninguna negociación» para que se pueda adherir a ese proyecto aunque, en todo caso, «no tendría ningún sentido porque a nivel nacional estamos en dos proyectos diferentes». Se refirió en este sentido a que «nosotros representamos a la izquierda transformadora en asuntos como la política exterior o la vivienda y, por ello, somos críticos con el Gobierno». Además, añadió, «a los electores hay que transmitirles certezas y un criterio compartido con el conjunto nacional».

Noticia Relacionada El PSOE ve su «ventana de oportunidad» en los comicios autonómicos del 15M Montse Serrador Carlos Martínez cree que Mañueco va «a rastras» a la cita electoral y Hierro avisa de que «los desprecios cuentan»

Llamas, que se presentará a candidato en el proceso de primarias de su partido, reconoció que las dos formaciones coaligadas «no son lo mismo», pero lamentó que «Izquierda Unida ha elegido a Sumar en lugar de acercarse a Podemos».