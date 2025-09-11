La plantilla de Caja Rural de Zamora celebra el Día Solidario en favor de los afectados por los incendios forestales

Foto de la plantilla de Caja Rural de Zamora con motivo del día solidario

La plantilla de Caja Rural de Zamora se sumó este jueves al resto del Grupo Caja Rural, a Seguros RGA y al equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA para celebrar el tradicional Día Solidario.

La Caja destinará los fondos del Día Solidario a Cruz Roja para ayudar a los afectados por los incendios forestales sufridos este verano en Zamora y en León y que «han dejado una huella de dolor, incertidumbre y graves consecuencias sociales y medioambientales». Los fondos contribuirán a respaldar los programas de ayuda de Cruz Roja a las víctimas de los incendios, «reafirmando su compromiso» con el territorio y con quienes más lo necesitan.

«Muchas familias de nuestro entorno han visto alteradas sus vidas por esta catástrofe, afrontando no solo pérdidas materiales, sino también la difícil tarea de reconstruir su día a día. En momentos como estos, la solidaridad y el apoyo mutuo se convierten en valores esenciales para poder avanzar juntos», señalaron fuentes de la entidad.

Noticia Relacionada Caja Rural de Zamora terminará el ejercicio de 2025 con cinco nuevas oficinas abiertas en Madrid y Valladolid ABC La cooperativa de crédito se acercó el pasado ejercicio a 7.300 millones de euros de volumen de negocio

«La labor de organizaciones como Cruz Roja resulta decisiva para atender a las personas afectadas, ofreciendo acompañamiento, recursos y esperanza en circunstancias tan adversas», añadieron.

De esta forma, los empleados de la cooperativa de crédito acudieron a trabajar con la camiseta del Día Solidario y la mano con los dedos índice y corazón formando una uve posaron frente a la fachada de la Caja en Zamora. La uve simboliza la paz, la solidaridad y la victoria, «el gesto que une» al Grupo Caja Rural.