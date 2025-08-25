Pillan a dos mujeres okupas tras forzar la cerradura instantes después de irse el propietario

La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres por delitos de allanamiento de morada, daños y desobediencia grave a los agentes de la autoridad.

La actuación policial tuvo lugar como consecuencia de una llamada telefónica a la Guardia Civil alertando de una posible usurpación de un inmueble en un pueblo de la Comarca de Montes Torozos.

Rápidamente los agentes se trasladaron a la vivienda, donde se entrevistaron con varios testigos, quienes comunicaron que a primeras horas de la mañana observaron un vehículo con cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, tapados con capuchas, y al momento escucharon ruidos en el interior de la vivienda.

La Guardia Civil consiguió hablar con las personas que se encontraban en el interior, dos mujeres de nacionalidad extranjera, las cuales indicaron que habían pagado 500 euros para residir en la casa y que no iban a abandonar la misma, sin aportar documento alguno que acredite lo expresado por ellas. Previamente a la entrevista, los agentes habían observado que la cerradura de acceso estaba forzada y presentaba daños de diversa consideración la puerta de la vivienda.

Los agentes se pusieron en contacto de modo inmediato con el propietario de la vivienda, la cual indicó que no había alquilado la misma a ninguna persona y que la ocupación se había llevado a cabo en unas pocas horas después de irse del inmueble, por lo que interpuso la correspondiente denuncia.

En las inmediaciones de la vivienda se comenzaron concentrar alrededor de 100 personas, vecinos de la localidad, siendo necesario acordonar la zona para evitar cualquier tipo de incidente de orden público.

Nuevamente se trató de hablar con las dos mujeres, las cuales, indicaron que se negaban a abandonar la vivienda, por lo que los agentes procedieron a realizar la entrada en la vivienda, empleando la fuerza mínima imprescindible para ello, llevando a cabo la detención de las dos mujeres como presuntas autoras de los delitos de allanamiento de morada, desobediencia grave a agentes de la autoridad y daños en la vivienda.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias correspondientes, siendo puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid, junto con las detenidas, las cuales han sido puestas en libertad por la Autoridad Judicial.