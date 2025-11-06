Suscribete a
ABC Premium

Esta es la persona más rica de Castilla y León en 2025, según la lista Forbes: de dónde viene su fortuna y a cuánto asciende

Ocupa el puesto número 29 en el ranking de las mayores fortunas de España

Amancio Ortega vuelve a encabezar la lista Forbes de los más ricos de España en 2025: once años líder y su hija Sandra, segunda

Este es el ránking de los más ricos de España, según la lista Forbes 2025

Esta es la persona más rica de Castilla y León en 2025, según la lista Forbes: de dónde viene su fortuna y a cuánto asciende
Esta es la persona más rica de Castilla y León en 2025, según la lista Forbes: de dónde viene su fortuna y a cuánto asciende ABC

Inés Romero y Patricia Marcos

La revista Forbes regresa este mes de noviembre con su famosa lista de 'Los 100 españoles más ricos de 2025'. Se trata de un ranking muy esperado por todos, puesto que revela las personalidades más poderosas y existosas de España.

Noticias relacionadas

Amancio Ortega lidera un año más la clasificación ... . El fundador de Inditex acumula 109.900 millones de euros. A pesar de ello, esta cifra supone una pérdida de casi 10.300 millones de euros con respecto a 2024. La segunda posición es para su hija, Sandra Ortega, quien también ha experimentado un ligero descenso en su patrimonio. Pasa de los 10.390 millones de euros del ejercicio anterior a 10.000 millones de euros. El 'top 3' lo completa Rafael del Pino Calvo-Sotelo. El presidente de Ferrovial aumenta su fortuna hasta los 8.000 millones de euros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app