Esta es la persona más rica de Castilla y León en 2025, según la lista Forbes: de dónde viene su fortuna y a cuánto asciende

La revista Forbes regresa este mes de noviembre con su famosa lista de 'Los 100 españoles más ricos de 2025'. Se trata de un ranking muy esperado por todos, puesto que revela las personalidades más poderosas y existosas de España.

Amancio Ortega lidera un año más la clasificación ... . El fundador de Inditex acumula 109.900 millones de euros. A pesar de ello, esta cifra supone una pérdida de casi 10.300 millones de euros con respecto a 2024. La segunda posición es para su hija, Sandra Ortega, quien también ha experimentado un ligero descenso en su patrimonio. Pasa de los 10.390 millones de euros del ejercicio anterior a 10.000 millones de euros. El 'top 3' lo completa Rafael del Pino Calvo-Sotelo. El presidente de Ferrovial aumenta su fortuna hasta los 8.000 millones de euros.

Por comunidades autónomas, Forbes indica que en Castilla y León destaca un nombre. Se trata de un empresario segoviano y su familia.

Esta es la persona más rica de Castilla y León en 2025, según la lista Forbes

El empresario Jesús Núñez Velázquez y su familia, propietario de la empresa Gesbolsa Inversiones (registrada en la CNMV), se posiciona como la persona más ricas de Castilla y León en 2025. Cuenta con un patrimonio de 1.500 millones de euros, alcanzando el puesto 29 de la lista Forbes.

Aunque su fortuna es la misma que en 2024, el segoviano ha descendido seis puntos en el ranking, pues hace un año logró situarse en la posición número 23.

Otras de las personas más ricas de Castilla y León en 2025, según la lista Forbes 1. Ignacio Sánchez Galán, presidente ejectuvio de Iberdrola (340 millones de euros)

2. Tomás Pascual Gómez-Cuétara y familia, presidente ejecutivo Pascual (270 millones de euros)

3. Juan José Hidalgo Acera, dueño de Globalia Corporación Empresarial S.A. (250 millones de euros)

4. Eduardo Santos-Ruiz Díaz, propietario de las bodegas Barón de Ley (245 millones de euros)

5. María José Álvarez Mezquiriz, presidenta ejecutiva del Grupo Eulen (230 millones de euros)

Quién es Jesús Núñez Velázquez, la persona más rica de Castilla y León en 2025

Jesús Núñez Velázquez y familia es natural de Pecharromán, una pequeña localidad segoviana. No obstante, el empresario se trasladó a Madrid para cursar sus estudios universitarios en Magisterio y Ciencias de la Educación. Fue en la capital donde comenzó a forjar su imperio empresarial.

La mayor parte de la riqueza de esta familia castellanoleonesa proviene de la venta de la Universidad Alfonso X El Sabio en 2019. Jesús Núñez Velázquez fundó en 1993 este centro educativo, considerado la primera universidad privada de España no vinculada a la Iglesia católica y que, a día de hoy, se encarga de la formación de más de 14.000 estudiantes.

Además, regenta el Hospital Clínico Veterinario, la Clínica Universitaria Odontológica y el Centro Odontológico de Innovación y Especialidades Avanzada de la Universidad Alfonso X El Sabio.

A lo largo de su trayectoria, Jesús Núñez Velázquez ha recibido la Medalla de Oro al Mérito al Trabajo y otros reconocimientos en el sector educativo privado, al que está muy ligado junto a su familia. Y es que, a través de Efusa, Cedasa y Comosa, tres de sus sociedades, controlan dos colegios privados: Monfort, en Loeches (Madrid) y Greenwich, en La Moraleja (Madrid).