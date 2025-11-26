Suscribete a
El periodista Fernando Sanz, nuevo presidente de la Asociación de la Prensa de Valladolid

La candidatura ha sido la única presentada ante la gestora

El periodista Fernando Sanz se ha convertido en el nuevo presidente de la Asociación de la Prensa de Valladolid tras haber sido ratificado en la Asamblea General Extraordinaria celebrada este miércoles en el salón de actos del edificio Q-BO, cedido por la Diputación Provincial.

