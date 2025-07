Patricia Gómez: «Estoy muy orgullosa de Pedro Sánchez y de lo que ha hecho el Gobierno de España»

Su despacho en las Cortes de Castilla y León la delata. «Sí, soy sanchista», confirma Patricia Gómez Urbán (Valladolid, 1977) con orgullo ante las pruebas fotográficas que se reparten por la estancia. Es el mismo espacio que tenía antes de coger el relevo de ... Luis Tudanca en el mes de abril y convertirse en la portavoz del Grupo Socialista. Los tres últimos plenos ha sido la voz de la bancada socialista, como lo volverá a ser en septiembre, a la vuelta del periodo estival. No queda tan lejos su primer contacto con la política, cuando en 2015 se convirtió en alcaldesa de Esguevillas de Esgueva (Valladolid). Cuatro años después, encabezó la lista a las Cortes por esta provincia y lo volvió a hacer en 2022.

—¿Cómo se ha sentido en sus primeros plenos como portavoz del PSOE?

—Es muchísima más responsabilidad, pero es una cuestión de adaptación. Estás preguntando al presidente de la Junta, tienes el foco y lo que tú digas es mucho más trascendente que lo que pudiera decir antes como viceportavoz. Es un orgullo y una enorme responsabilidad.

—¿Impone?

—Claro que impone. Estoy hablando en nombre del grupo parlamentario. Lo que quiere Carlos Martínez, nuestro secretario general, que digamos en los plenos es lo que lo que yo tengo que transmitir. Pero no me impone dirigirme al presidente de la Junta porque los consejeros, a los que yo preguntaba, me merecen el mismo respeto.

—Si las elecciones autonómicas se convocan en marzo, quedarían tres meses (de septiembre a diciembre) de actividad parlamentaria. ¿Qué línea va a seguir el PSOE?

—Vamos a hacer lo que hemos hecho hasta ahora que es defender los intereses de los castellanos y leoneses. Nuestra principal opción es no desviarnos y huir del ruido y emplearnos en algo muy importante como es Castilla y León, que ya tiene bastantes problemas por culpa del PP como para que dirijamos la atención hacia otro lado.

«El Grupo Parlamentario va a las elecciones más fuerte que nunca» –La percepción que hay desde fuera es que el Grupo Socialista está roto, con procuradores apartados desde que se reorganizó la dirección. —Yo no percibo que el grupo esté roto. Con la nueva dirección hemos trabajado con todos los procuradores y ahí están los resultados porque hemos sacado delante muchas de nuestras iniciativas en las que han participado, le puedo asegurar, todos los compañeros. —¿También los dos miembros de la Mesa de las Cortes, Ana Sánchez y Diego Moreno? —Ellos están dirigiendo, son el órgano de dirección de las Cortes —Pero antes también presentaban iniciativas y ahora no. —Eso es una cuestión que habrá que preguntarles a ellos, el por qué han dejado de presentar o presentan menos. Aquí lo que sí que le digo es que todas las que se presentan por todos los compañeros se dan curso y trámite. —¿Cree, por lo tanto, que el Grupo Socialista está fuerte? —Vamos a las elecciones más fuertes que nunca. —Usted también tuvo su travesía del desierto cuando fue apartada por Luis Tudanca de la primera línea. —Como me dijo alguien que sabe de esto: «Es política». Al final, son situaciones que tenemos que vivir, pero yo siempre digo que no puedo quejarme porque en el fondo yo soy una afortunada y cuando me dicen «fue duro», yo digo que duro es para toda esa gente que lo pasa mal para llegar a final de mes, o todas esas mujeres que tienen que sacar a sus hijos solas adelante. Hay situaciones mucho más duras, le puedo asegurar, que la que la que viví yo en esos meses.

—Ustedes igual no quieren ruido pero saben que va a continuar.

—Me imagino que sí porque es lo que lleva haciendo el PP y el señor Alfonso Fernández Mañueco desde 2019. Si tiramos de las actas de los diferentes plenos, vemos que han traído muy poquita política autonómica, quizás porque no les interesa hablar de Castilla y León y de sus carencias. Claro, que el PP va a desviar el tiro hacia la política nacional, pero nosotros lo que vamos a hacer es centrarnos en los problemas de los castellanos y leoneses, que son muchos.

—El curso político que acaba de terminar en las Cortes lo hizo con el acuerdo de PSOE y Vox para sacar adelante la Ley de Publicidad Institucional. ¿Se puede repetir esa situación?

—No hubo un acuerdo entre el PSOE y Vox. Eso es lo que se ha encargado de decir el PP. Lo que hubo fue un acuerdo entre toda la oposición para aprobar una ley que no le gusta al PP y lo ha demostrado. Que Alfonso Fernández Mañueco reflexione sobre por qué nos hemos puesto de acuerdo toda la oposición. Nosotros lo dijimos desde el principio. Esta norma no es para controlar a los medios, es para controlar a la Junta.

—¿Se podría repetir, entonces?

—Si la ley es buena o la iniciativa es buena, podemos llegar a votar todos juntos, pero siempre hemos dicho que el PSOE nunca va a pactar nada con la ultraderecha. Ideológicamente estamos en las antípodas.

—¿Es la política nacional una dificultad añadida para sus aspiraciones electorales?

—No creo que las cosas vayan a ser más difíciles por la política nacional. Yo estoy muy orgullosa de lo que ha hecho el Gobierno de España y lo que repercute en Castilla y León. Para mí es un orgullo que en esta comunidad los pensionistas de Castilla y León, que son casi 700.000, hayan visto como sus pensiones se han revalorizado y han subido de media 450 euros. O cómo los trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional en esta tierra han pasado de recibir 715 con Rajoy a 1.134. La la mayor cantidad de dinero que ha venido a Castilla y León es gracias al Gobierno de España.

—¿No siente que el PSOE está 'tocado' tras los casos de corrupción del trío Ábalos, Koldo y Cerdán?

—Nadie quiere que haya corrupción en sus filas pero no la puedes evitar. Lo que sí que nos distingue es cómo respondemos ante esa corrupción. Lo que ha hecho el PSOE y, sobre todo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es incuestionable. Dando explicaciones a quien se lo tiene que dar, que es a los españoles y apartando a Cerdán, que ya no forma parte del grupo parlamentario socialista. Así que no nos den lecciones quienes tienen en sus filas a imputados, quienes han tenido a condenados y no pasaba nada. Estamos ante un informe de la UCO, no hay sentencia judicial y aún así se ha actuado con contundencia. Estoy muy orgullosa del presidente del Gobierno, de mi partido y de cómo has respondido ante un supuesto caso de corrupción.

—¿Uno? Son tres los investigados: Ábalos, Koldo y Cerdán, y este último en prisión.

—Koldo no ha tenido ningún cargo orgánico ni institucional, pero en cualquier caso ninguna de esas personas forman parte del grupo parlamentario socialista, ni del PSOE.

—Los otros dos fueron secretarios de Organización.

—Y en el momento en que hubo un informe de la UCO, sin sentencia judicial, Cerdán dejó de formar parte del PSOE.

—¿Qué opina de las críticas de los alcaldes de León y Palencia sobre la actuación de la dirección del PSOE?

—Sobre el alcalde de León, José Antonio Diez, yo siempre digo que las críticas tienen que hacerse en el Comité Federal, donde cada uno va y expone su punto de vista. Todo lo que no sea hacerlo ahí, a mí me parece una deslealtad hacia la militancia de este partido. La crítica de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés fue en un órgano interno y está en su pleno derecho de decir lo que opina. Todas las opiniones son respetables, pero evidentemente yo no estoy de acuerdo con lo que manifestó.

—Tanto el secretario general del PSCL como el de Organización han reconocido que la situación que vive el partido a nivel nacional es complicada, sobre todo para las elecciones autonómicas. ¿Sería un fracaso para este nuevo equipo no gobernar en Castilla y León?

—No sería ningún fracaso. Lo que hay que hacer es una buena campaña electoral y que los ciudadanos confíen en nosotros como así lo hicieron en el 2019 y como lo han hecho en otras ocasiones en diferentes municipios de Castilla y León. El PSOE sale a ganar. Tenemos un reto complicado, es verdad. Han sido muy pocos meses desde que Carlos Martínez se puso al frente. También es verdad que el único que puede conseguir este reto importante es él porque estamos hablando de un ganador que está acostumbrado a gestionar, encadenando mayorías absolutas de manera sucesiva en Soria.

—No es lo mismo ganar en Soria y gobernar en Soria, que ganar en Castilla y León y gobernar en Castilla y León.

—Evidentemente que no es lo mismo, pero por lo que percibo y por lo que palpo en la sociedad de Castilla y León la gente quiere un cambio. Desde 2019 solo hemos tenido tres presupuestos y Castilla y León no se puede permitir tener al frente a un presidente que no hace nada. Por eso entiendo y estoy segura que los ciudadanos darán la confianza mayoritaria para que el PSOE sea la fuerza más votada.

—Oficialmente todavía no tienen candidato.

—El PSOE no tiene candidato porque nosotros somos un partido muy disciplinado que seguimos los procesos internos, aunque es evidente que lo es Carlos Martínez, pese a que no quiera decirlo cuando le preguntamos.

—Ganar como lo hizo Tudanca en 2019, ¿sería el mínimo exigible para el PSOE de Martínez?

—Nosotros lo que queremos es ganar al PP y gobernar. Si ganas y no gobiernas tampoco sirve para nada.

—¿Y cuál sería un buen resultado?

—Hay que salir a por todas, a sacar el mejor resultado posible. Hay que salir a por el 10.

—El CIS sobre intención de voto de julio refleja cómo el 'caso Cerdán' desploma en siete puntos al PSOE. ¿Reduce esto las expectativas para las elecciones autonómicas?

—No hay mejor encuesta que la que dan las urnas, pero a mí todas las estimaciones o las encuestas que hace el CIS me merecen el mismo respeto y credibilidad: la de hace 20 días cuando nos daba al PSOE de Castilla y León un porcentaje de voto del 31% que nos hacía ganar las elecciones, y la de estimación de voto que se ha realizado ahora a nivel nacional, también. El mismo respeto, pero la mejor encuesta es la que habrá en marzo del 2026 en las elecciones autonómicas.

—¿No lo interpreta como un castigo a Sánchez y al PSOE?

—Si la corrupción fuera un castigo, al Partido Popular le tendría que salir a devolver tanto a nivel nacional, como autonómico o municipal, porque no hay mayor corrupción que la suya y no la de los informes de la UCO, sino de sentencias judiciales firmes y definitivas en las que condenan al PP por corrupción.

—Si el PP repite victoria, ¿facilitarán la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, como llegó a plantear Martínez, para evitar la entrada de Vox?

—Yo parto de otra premisa y es que quien va a conseguir la mayoría es el PSOE y será Alfonso de Mañueco el que tendrá que aplicar eso que dice desde hace mucho tiempo de que tiene que gobernar la lista más votada.

—Dicen de usted que es la 'delfina' de Óscar Puente?

—Yo soy del PSOE de Valladolid, el secretario general es Óscar Puente y soy la vicesecretaria general, elegida por él. Para mí es un referente en política, en lo institucional, en lo orgánico y una persona a la que admiro como alcalde y ahora como ministro. A Pedro Sánchez, por supuesto que también. Nuestro secretario general se ha ganado el respeto de toda la militancia.

Cerdán y Cendón

—Los críticos con la Federal dicen que Santos Cerdán, como secretario de Organización, y Javier Alfonso Cendón, el secretario provincial de León, tuvieron mucho que ver con el relevo en el liderazgo del PSCL y la llegada de Martínez.

—No tuvieron nada que ver porque yo quiero recordar que Luis Tudanca no se presentó a ningunas primarias. Él tomó la decisión de no presentarse.

—¿No estaban detrás de la candidatura de Carlos Martínez?

—Es algo que se ha dicho, pero que no es cierto. Carlos Martínez decidió dar el paso. Salir de la zona de confort es muy difícil, acostumbrado a tener mayorías absolutas en Soria, y tuvo la generosidad de dar un paso al frente. Si Luis Tudanca hubiera querido, se hubiera ido a primarias y los militantes hubieran decidido.

—¿El 'caso Cerdán' ha pasado factura al PSCL con la salida de Cendón de la Ejecutiva?

—Javier Cendón es el secretario provincial del PSOE y está en la dirección del grupo parlamentario en el Congreso. Se ha convertido en un referente en la provincia.