El paro aumentó un 0,67% en agosto en Castilla y León, con 657 personas más sin empleo que en julio

Foto de archivo de una cola frente a una oficina del Ecyl

El número de desempleados aumentó en agosto en Castilla y León en 657 personas, lo que supone un aumento del 0,67 por ciento sobre el mes de julio. Esta cifra se sitúa frente al descenso del 0,91 por ciento registrado a nivel nacional, donde el paro total registrado se ha situado en 2.426.511 personas, el nivel más bajo desde agosto de 2007. El número de desempleados en la Comunidad se situó así en 98.179 personas, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y recogidos por Ical.

Por el contrario, en términos interanuales el desempleo registró una caída en la Comunidad del 4,83 por ciento, dado que en los últimos doce meses un total de 4.987 castellanos y leoneses abandonaron las listas del paro y encontraron un trabajo. A nivel nacional y respecto a agosto de 2024, el paro cayó en 145.610 personas, lo que supone un 5,66 por ciento menos de desempleo.

Por comunidades, el paro registrado en agosto bajó en cinco comunidades autónomas. Las mayores caídas en términos absolutos se producen en: Castilla-La Mancha (-1.047 personas), Canarias (-873 personas) y Comunidad Foral de Navarra (-150 personas). Las comunidades de Cataluña (7.942 personas), Comunidad de Madrid (4.214 personas) y País Vasco (4.178 personas) encabezaron las subidas.