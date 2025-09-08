Palencia, designada Ciudad Europea del Deporte 2026
Este prestigioso distintivo, respaldado por la Comisión Europea, posiciona a la ciudad como un referente deportivo
Marta huerta enciende la chispa de San Antolín 2025
Palencia ha sido oficialmente designada como Ciudad Europea del Deporte 2026 por ACES Europe, la Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte, en un reconocimiento que destaca el firme compromiso de la ciudad con la promoción de la actividad física, la salud, la inclusión y el bienestar social. Este prestigioso distintivo, respaldado por la Comisión Europea, posiciona a Palencia como un referente deportivo en el panorama europeo.
La alcaldesa, Miriam Andrés, expresó su entusiasmo. «En el contexto de la España vaciada, este título es una inyección de ilusión y optimismo. Refuerza el sentimiento palentino de identidad, unión y valores compartidos», señaló. Por su parte, el concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Orlando Castro, subrayó que el nombramiento «impulsa el trabajo continuo para revitalizar el deporte, maximizar su impacto y llegar a más personas», recoge Ical.
Palencia cuenta con un sólido sistema deportivo local, integrado por 11 complejos deportivos municipales, el Patronato Municipal de Deportes y 67 entidades que abarcan 35 disciplinas deportivas. En el último año, más de 9.000 usuarios participaron en un centenar de actividades, con un total de 11.525 inscritos en cursos y programas deportivos.
ACES Europe destacó el modelo deportivo de Palencia por sus amplias zonas verdes y espacios naturales, como el Monte el Viejo con 1.500 hectáreas y el Parque Ribera Sur con 16 hectáreas, que posicionan a la ciudad como una de las que cuenta con mayor ratio de zonas verdes por habitante en España, ideales para actividades deportivas al aire libre.
También hizo mención a sus eventos deportivos de referencia, como la San Silvestre Palentina, la segunda carrera más concurrida del país tras la Vallecana, y el Campeonato de España Máster de Salvamento y Socorrismo, que atraen a miles de participantes; y a su compromiso con el deporte inclusivo y adaptado, mediante colaboraciones con entidades como Fundación San Cebrián, ASPANIS, Autismo Mundo Azul, De-x-Pal y FEAFES, garantizando el acceso al deporte para todos.
Finamente, ACES Europe se refirió a las instalaciones deportivas singulares de Palencia, como el campo de golf municipal a 300 metros del centro urbano y la 'Roca Multiaventura', una instalación única en España para deportes de aventura y formación en prevención de riesgos.
El título de Ciudad Europea del Deporte 2026 permitirá a Palencia integrarse en la red europea de ciudades deportivas, abrir puertas a proyectos y fondos europeos, y fomentar la cooperación internacional en ámbitos como el deporte, la salud, la educación y la sostenibilidad. Según Castro, este reconocimiento es «una llamada a consolidar a Palencia como una ciudad activa, saludable, inclusiva y sostenible, con beneficios deportivos, sociales, turísticos y económicos».
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete