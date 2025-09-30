Palencia se abona al sonido de grandes del jazz

Jazz Palencia alcanza su duodécima edición con un cartel de altura. El festival surgido en 2014, con Pedro Iturralde y Jorge Pardo como primeras figuras del programa, se ha consolidado con la presencia de artistas que avalan el 'apellido' internacional de ciclo, como demuestra la ... propuesta de este año (del 8 al 22 de noviembre): Victor Wooten, Paquito D'Rivera, Al Di Meola y Something Else Septet, además de la representación nacional con la trompetista, saxofonista y cantante Andrea Motis.

El «considerado por la revista 'Rolling Stone' como uno de los diez mejores bajistas de todos los tiempos», Victor Wooten abrirá el programa en el Teatro Principal, en el concierto extraordinario en el que el músico estadounidense estará respaldado por la formación familiar The Wooten Brothers (el guitarrista Regi, el teclista y cantante Joseph y el baterista Roy 'Future Man').

Tras ese encuentro al ritmo de jazz, funk y soul, se sucederán las actuaciones de abono, que llevará al escenario del Teatro Ortega a otros nombres imprescindibles del género. El primero, el cubano Paquito D'Rivera (14 de noviembre), entre el jazz, la música clásica y el ritmo afrocubano, con el quinteto que completan el pianista Pepe Rivero, el vibrafonista Sebastián Laverde, el contrabajista Reinier Elizarde -el Negrón-, y el baterista Georvis Pico.

Al Di Meola, Paquito D'Rivera y Andrea Motis

Un día después será el guitarrista estadounidense Al Di Meola, que en formato trío (junto a Peo Alfonsi, también a la guitarra, y al percusionista Sergio Martínez) mostrará al público una variedad de géneros que abarca desde el tango al flamenco, un género especialmente apreciado por el músico de Nueva Jersey. En una entrevista concedida a ABC hace un año, a la pregunta de qué le viene a la cabeza cuando piensa en España, respondía: «Paco (de Lucía). Las cosas que viví con él fueron increíbles. Fue muy especial, muy influyente, no solo en el flamenco sino en la música clásica».

La catalana Andrea Motis presentará su nuevo proyecto en el cuarto de los conciertos, con el que se inicia el último fin de semana de Jazz Palencia (21 de noviembre). La artista (trompeta y voz), Christoph Mallinger (violín, mandolina y voz) y Zé Luis Nascimento (percusiones) forman Temblor en una apuesta experimental que conjuga el jazz con sonidos folk y otras músicas. El cierre lo pondrá al día siguiente en gran formato el Something Else Septet, liderado por el saxofonista estadounidense Vincent Herring e integrado por Wayne Escoffery (saxo), Dave Kikoski (piano), Paul Bollenback (guitarra), Essiet Essiet (contrabajo), Freddie Hendrix (trompeta) y Joris Dudli (batería). Su recorrido por clásicos del soul jazz junto a composiciones originales brindará, según la organización, un fin de fiesta lleno de «energía, frescura e improvisación».