artes & letras

Palencia se abona al sonido de grandes del jazz

FESTIVALES DE MÚSICA

Victor Wooten, Paquito D'Rivera, Al Di Meola, Something Else Septet y la catalana Andrea Motis integran el cartel de la duodécima edición del festival, que se celebrará del 8 al 22 de noviembre

Victor Wooten & The Wooten Brothers
C. Monje

Jazz Palencia alcanza su duodécima edición con un cartel de altura. El festival surgido en 2014, con Pedro Iturralde y Jorge Pardo como primeras figuras del programa, se ha consolidado con la presencia de artistas que avalan el 'apellido' internacional de ciclo, como demuestra la ... propuesta de este año (del 8 al 22 de noviembre): Victor Wooten, Paquito D'Rivera, Al Di Meola y Something Else Septet, además de la representación nacional con la trompetista, saxofonista y cantante Andrea Motis.

