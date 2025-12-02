De las «40 medidas para subir a Castilla y León al podium de España» al «Castilla y León sin trampa» hay el trecho de una precampaña y campaña electoral que nos llevarán al primero de marzo. Dos voluntades que señalan posibles estrategias de los dos ... partidos mayoritarios: el PP vende la gestión de la Junta, reconociendo que hay margen para la mejora y el PSOE insiste en que todo está mal y la culpa es de los años del PP al frente del ejecutivo. Bueno, pues como dice el refrán «ni tanto, ni tan calvo».

Culpar al PP de ser responsable de la despoblación es perder la perspectiva y negar la realidad. ¿Se podría haber hecho más? Posiblemente, pero el éxodo rural y de nuestras ciudades es algo que no solo afecta a nuestra tierra. Los jóvenes de hoy, en su mayoría, se sienten atraídos por la gran ciudad y creen que allí hay más oportunidades. Más nos valdría sumar todas las voluntades para crear el clima y ofrecer oportunidades para quienes no ven en la gran ciudad la solución a sus vidas. Ahí hay margen de mejora siempre que todos unan fuerzas y sumen en la misma dirección, algo que en política hoy suena a auténtica quimera.

Parece que el PP quiere plantear una campaña en positivo y mostrar a la sociedad orgullo de comunidad. Está bien que se haga así, porque a veces no nos valoramos lo suficiente. Pero sin pasarse, porque al margen de los indicadores, hay realidades que no salen en los rankings y se palpan en la calle. Por eso el realismo y un punto de autocrítica no está nada mal.

El PSOE se equivocará si todo es negro, primero porque no es así y segundo porque su obligación como partido en la oposición que quiere gobernar es mejorar lo que hay y ofrecer alternativas reales.

Escuchado ayer a Pedro Sánchez en sus mensajes a Junts, me temo que el PSOE de Carlos Martínez tendrá que hacer malabarismos para explicar a los votantes el trato preferente hacia los territorios de los socios de Gobierno del PSOE y eso será un lastre.

Castilla y León cierra ya legislatura y todo está trufado de ambiente electoral y aunque serán elecciones regionales, es imposible que no se contaminen de la tremenda tensión nacional. Las Navidades serán la última tregua antes del desenlace final.