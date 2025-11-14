Suscribete a
Pacma recurre la autorización del Toro Jubilo y advierte de posibles acciones penales

La formación política animalista defiende que la celebración del espectáculo, prevista para este sábado, es «ilegal»

Los animalistas llaman a la movilización contra el Toro Jubilo: «Medinaceli será el nuevo Tordesillas»

Medinaceli (Soria) celebra su Toro Jubilo, el único con fuego de Castilla y León
Soria

El Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) ha presentado, «en tiempo récord», un recurso de alzada contra la resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria que autoriza la celebración del Toro Júbilo este sábado, 15 ... de noviembre. La Junta concedió este jueves por la tarde el acceso al expediente del festejo, solicitado por la formación política ocho días antes. El recurso fue presentado horas más tarde.

