Óscar Puente: «Ni manejo, ni manipulo, ni ejerzo influencia» sobre Carlos Martínez

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y secretario provincial del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, cerró ayer la posibilidad de que sea candidato, tanto al Ayuntamiento de Valladolid, como a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas. «Hay gente mucho mejor que yo, Carlos -Martínez- es uno de ellos», dijo tras respaldar al nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León y explicar que su perfil político no le permite optar a este cargo. En un foro sobre infraestructuras en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), organizado por El Norte de Castilla, el exregidor pucelano destacó que el también alcalde de Soria es un líder «autónomo y no manejable» porque no es una persona «sometible».

«A mí no me gustaría que lo fuera», dijo y aseguró que en el último mes sólo ha hablado una vez con él, aunque fue uno de los primeros que lo propuso como sustituto de Luis Tudanca. «Yo estoy para lo que necesitas. Tú vuelas libre», aseguró que le había trasladado al nuevo líder del PSCL, al que precisó había apoyado, como hizo el secretario general del PSOE leonés, Javier Alfonso Cendón, entre otros, porque recordó no tuvo oponente en primarias. «Yo no manejo, ni manipulo, ni ejercicio ninguna influencia sobre nadie», afirmó al tiempo que subrayó que tiene «mucha confianza» en el soriano, por su trayectoria de victorias electorales y porque tiene un «lenguaje propio» al destacar que «no tira de argumentario».

Noticia Relacionada Puente sitúa en el «tejado» de la Junta las políticas de promoción para captar vuelos en los aeropuertos ABC El ministro de Transportes asegura que es un «desastre» como se gestiona en la Comunidad: «Si no hay para todos, no hay para nadie»

Igualmente, Puente consideró «prematuro» valorar ahora la actuación del soriano al frente del PSCL porque consideró que «tardará un poco en asentarse» y tomar las riendas del partido, que está todavía inmerso -dijo- en un procesión «nunca sencillo» de transición con el anterior equipo de Tudanca, que se convertirá en senador por la Comunidad.

En su opinión, el «cambio era necesario», porque se había «agotado una etapa». Asimismo, el dirigente socialista aseguró que es «prácticamente nula o muy baja» la probabilidad de que opte en 2027 a la Alcaldía de su ciudad y añadió que hay «mucha gente preparada» tanto en el Grupo Municipal Socialista, como en el PSOE de Valladolid, ya que él siempre ha buscado gente «muy competente». Ahora, admitió «no es fácil» el «camino de retorno a Valladolid» porque no es «tan dueño» de su vida como antes.