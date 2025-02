La oposición insta a Pollán a pedir a la Junta que registre en las Cortes el Presupuesto

Nunca se había hablado tanto de un presupuesto que ni siquiera es proyecto y que, incluso, no se sabe si llegará a las Cortes de Castilla y León para su debate, una vez aprobado, o será devuelto a los corrales. El caso es que mientras ... la Junta y el PP se esfuerzan en argumentar que el Consejo de Gobierno no aprobará las Cuentas mientras no tengan garantizados los apoyos suficientes para que salgan adelante, en la oposición las voces a derecha e izquierda coinciden en reclamar que el Presupuesto de 2025 se registre en el Parlamento. Tal es la unanimidad que este viernes todos los grupos parlamentarios, con la excepción del PP, pidieron en la Junta de Portavoces que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, eleve un escrito al Ejecutivo para instarle a que cumpla con el Estatuto de Autonomía y envíe a la Cámara (previa aprobación del Gobierno autonómico) el proyecto de Presupuestos y el de Medidas Tributarias.

La misma solicitud llegará al pleno de la próxima semana cuando el Grupo Socialista defienda una proposición no de ley (PNL) con la misma demanda. «Que la Junta cumpla con sus obligaciones y presente el proyecto. No más excusas ni retrasos», señaló el portavoz socialista, Luis Tudanca, que pidió al consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, que «no maree más» y le advirtió de que, tras la reunión de esta semana, «no nos vamos a sentar más ni a seguir con este paripé». Aclaró, además, que «ya le hemos dicho que consideramos indispensable para llegar a un acuerdo que el Consejo de Gobierno apruebe el Presupuesto». La misma cuestión protagonizará en las Cortes la pregunta del portavoz de la UPL, Luis Mariano Santos, al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya que quiere saber si «tiene intención» de aprobar las cuentas. Después será Carriedo el que tenga que responder a Vox, que le interpelará en términos parecidos. El portavoz de este grupo parlamentario, Juan García-Gallardo, avaló que desde las Cortes se emita un escrito al Ejecutivo regional para que «nos dejen de tomar el pelo». Ante la PNL de los socialistas, aseguró que «la estudiaremos teniendo en cuenta el interés general de la Comunidad y no quién la registra». Gallardo, por cierto, no acudió ayer a la cita con Carriedo para negociar las Cuentas como tampoco lo hizo en la primera ocasión. Sí lo harán el próximo lunes los dos representantes de UPL y de Soria ¡Ya!, que han anunciado, como ya lo hizo el PSOE, que no presentarían una enmienda a la totalidad al proyecto de ley, aunque el soriano Ángel Ceña no cree que haya intención de negociar dado que «no se ha movido ni un milímetro» con sus demandas. Cree, incluso, que hay un pacto oculto entre el PSOE y el PP. Noticia Relacionada La Junta ofrece un «gran pacto» para los Presupuestos de 2025 del que duda la oposición Isabel Jimeno El PSOE confirma su abstención al techo de gasto para «no frenar» del debate sobre los Presupuestos En el Grupo Mixto, el procurador Francisco Igea acusó a Mañueco –al que tachó de autócrata– de «incumplir el Estatuto y hurtar al Parlamento sus competencias» y le animó a presentar una cuestión de confianza y «si no es capaz de superarla, que convoque elecciones». El representante de Podemos, Pablo Fernández, calificó de «inaceptable y una vergüenza», que no se registre el proyecto, lo que demuestra «la debilidad del Gobierno». En cambio, para el portavoz del PP, Ricardo Gavilanes, «se están respetando los tiempos y el procedimiento se sigue con normalidad». La Junta de Portavoces y la Mesa de las Cortes también dedicaron buena parte de su tiempo al letrado mayor y secretario general, Marcos Herrero, investigado por acoso laboral a una funcionaria. El PSOE y el Grupo Mixto solicitaron su cese temporal, mientras que PP y Vox apelaron a la presunción de inocencia. De momento, la Mesa de las Cortes ha solicitado un informe a la Junta de Personal del Parlamento.

