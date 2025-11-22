Suscribete a
«La oportunidad de cambiar la tenemos en Carlos Martínez»

Puente y Zapatero arropan al candidato del PSOE: «Nos toca despertar a Mañueco»

Abascal defiende el rechazo de Vox a los presupuestos de la Junta de Castilla y León

García, Martínez, Rodríguez Zapatero y Puente, este sábado en Salamanca
Clara Rodríguez Miguélez

Valladolid

La IV Escuela de Gobierno del PSOE de Castilla y León ha cerrado e en Salamanca con regusto electoral: los socialistas han hablado del franquismo y destacaron las virtudes del Ejecutivo central, pero también –y como antagonista para un Alfonso Fernández Mañueco «incompetente»– apuntaron al ... candidato socialista a la Junta, que se estrena en esta 'competición'. «La oportunidad de cambiar la tenemos en Carlos Martínez», afirmó el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha manifestado su confianza en que logrará gobernar. También le ha dedicado un par de halagos el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha considerado que a la Comunidad «le hace falta alguien creativo e innovador».

