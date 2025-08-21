El operativo del incendio de Sanabria, «optimista» para la jornada

El operativo del incendio de Porto (Zamora) se muestra «optimista» para la jornada de este jueves «si se dan las condiciones meteorológicas» adecuadas. Así lo ha trasladado el técnico del puesto de mando avanzado, Miguel García, que ha señalado que «por la noche se ha trabajado bien», más allá de las dificultades que los bomberos se encontraron en puntos como Moncabril o las inmediaciones de Ribadelago, informa Ep.

García ha aclarado que hay zonas donde «no se ha podido dar fuego técnico» por las condiciones meteorológicas de la noche, pero «los trabajos con maquinaria y manuales han sido muy eficaces». «Hay zonas del perímetro muy bien aseguradas y para este jueves somos optimistas», ha insistido el técnico.

Noticia Relacionada «Cuando pase agosto, nos moriremos aquí de asco» Isabel Jimeno En Las Médulas (León), con un entorno ennegrecido, ya notan la pérdida de turistas de los que vivían varios negocios. También han ardido castaños, colmenas...

En ese sentido, el responsable del operativo ha señalado que será preciso el apoyo de medios aéreos y ha incidido en que si estos pueden trabajar bien y apoyar a los medios terrestres, hay «optimismo para el día de hoy».

«Somos conscientes de que las tres zonas activas que tenemos actualmente, las que no se han podido cerrar con fuego técnico durante esta noche, van a dar mucho trabajo, pero ciertamente sí que somos optimistas», ha repetido Miguel García.