Una ONCE «actual y moderna» mira al «futuro» desde Castilla y León

La ONCE de Castilla y León ha vivido este jueves la puesta de larga de la que es su «nueva casa» en la Comunidad. Un edificio «moderno, sostenible, accesible y puntero» que hace de esta organización con 87 años de historia una entidad «más ... actual» y que «mira al futuro».

Se trata de unas instalaciones de unos 5.000 metros cuadrados construidos, en la que se han invertido quince millones de euros y en la que trabajarán alrededor de cien personas en Valladolid. Desde allí se prestarán servicios a los más de 4.200 usuarios que la organización tiene en Castilla y León.

«Es el sueño de mucha gente», ha manifestado también el delegado territorial de ONCE, Ismael Blanco, sobre una construcción que lleva proyectándose en la 'mente' de la entidad desde hace más de una década y cuya edificación se ha desarrollado en tres años.

Con una «acústica muy cuidada», son unas instalaciones «muy transparentes» -abundan las cristaleras- y cuentan con el máximo certificado en sostenibilidad que existe actualmente en el mundo, el Breeam. Una acreditación «muy exigente» que obliga a cuidar el entorno en el que se ha construido la nueva edificación, por eso en el jardín se han construido casa para las aves o felinos que por allí habitaban.

El objetivo es el «papel cero» y no existe el plástico. En esa concepción moderna, se ha diseñado un trabajo «colaborativo» de manera que todas las personas pueden trabajar desde cualquier punto del edificio con un portátil sin necesidad de estar siempre en un mismo despacho. Tampoco hay cables y la «conectividad es total», han indicado desde la entidad.

Educación y tecnología

Con tres plantas, en la inferior se encuentra la parte comercial, a la que acuden los vendedores de cupones para recoger el material a diario. Hay espacio también para el departamento de empleo. Y es que el Grupo Social Once es ya el tercer empleador en España bajo el nombre Ilunion. En Castilla y León tiene 3.000 trabajadores.

Seguirán prestando atención a los usuarios en áreas remodeladas de rehabilitación visual; la documental, en la que se adaptan los textos a braile o la educativa desde donde se coordina la labor del profesorado de la ONCE -trece- y los de la Junta, que hacen lo posible para que los más de 350 alumnos atendidos tengan una educación inclusiva junto a todos sus compañeros y que puedan aprender a leer en braile. Como Enzo, un alumno de cuatro de Primaria que lleva a su clase instrumentos como la lupa digital, una línea braile o la máquina Perkins para que, tal y como ha dicho su padre, Diego, tenga el «mismo nivel» que el resto del aula. Además, enseñan ese mismo lenguaje a adultos o se encargan de adaptaciones tecnológicas como los teléfonos móviles.

Representantes de la sociedad castellano y leonesa han acudido a la inauguración de una nueva sede que es además autosuficiente desde el punto de vista energético generado a través de placas solares y aerotermia.

De «magníficas» ha calificado las instalaciones el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y servirán a la ONCE para «avanzar» y ser «punto de referencia» para sus 4.000 usuarios en la Comunidad. En ese misma línea, ha destacado el «orgullo» por la trayectoria de la entidad en la Comunidad y el «esfuerzo» por ayudar a crecer y tener una vida autónoma poniendo en «valor» la «autoestima, capacidad y talento» de personas con discapacidad visual.

Junta y ONCE ya han caminado de la mano en diferentes proyectos, por lo que Mañueco ha garantizado que el Gobierno autonómico seguirá «a su lado». «Tenemos una apuesta clara por seguir liderando los servicios sociales», ha detallado, antes de subrayar el compromiso «firme e inequívoco por seguir avanzando» hacia una «igualdad efectiva y real» de las personas con discapacidad para que sean «protagonistas de su propia vida». En ese sentido, ha puesto de ejemplo la Ley de Apoyos al Proyecto de Vida aprobado durante esta legislatura.

Palabras de agradecimiento a la entidad ha tenido el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, porque, según ha comentado, se trata de una organización que aporta «empleo, actividad económica y dinamización» en la ciudad, además de ser «un ejemplo para todos».

Por último, el presidente de Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha mostrado su «tremenda ilusión» por la nueva sede que ayudará «más y mejor» a los usuarios. También a los trabajadores, desde un renovado edificio. A ellos les ha encomendado la misión de «seguir atendiendo a cada persona que llegue» como se ha hecho en la ONCE desde el principio.