Suscribete a
ABC Premium

Una ONCE «actual y moderna» mira al «futuro» desde Castilla y León

Inaugura su nueva sede en Valladolid, un edificio «sostenible» y «puntero» con más de quince millones de inversión que atenderá a los más de 4.200 usuarios de la Comunidad

Cermi celebra 25 años de «compromiso con una Castilla y León más inclusiva y diversa»

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, visita la nueva sede de ONCE Castilla y León en Valladolid
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, visita la nueva sede de ONCE Castilla y León en Valladolid ICAL
Miriam Antolín

Miriam Antolín

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La ONCE de Castilla y León ha vivido este jueves la puesta de larga de la que es su «nueva casa» en la Comunidad. Un edificio «moderno, sostenible, accesible y puntero» que hace de esta organización con 87 años de historia una entidad «más ... actual» y que «mira al futuro».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app