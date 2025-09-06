Suscribete a
Olleros pide libertad para el hombre que apuñaló a un presunto ladrón: «Es una buena persona»

Vecinos del pueblo rechazan acusaciones de racismo o de «ideologías extremas» tras las afirmaciones de la Sociedad Gitana Española

Un hombre de 40 años, apuñalado en la cara y el abdomen en Olleros de Tera (Zamora)

Concentración en Olleros del Tera (Zamora) para reclamar la libertad del vecino encarcelado que apuñaló a un presunto ladrón
Concentración en Olleros del Tera (Zamora) para reclamar la libertad del vecino encarcelado que apuñaló a un presunto ladrón ABC
Miriam Antolín

Valladolid

Vecinos de Olleros de Tera, en Zamora, salieron este sábado de nuevo a la calle para reclamar libertad y «justicia real» para Álvaro, el joven dueño de un bar del municipio que el pasado lunes apuñaló a un hombre cuando supuestamente le intentaba robar. ... Después de recorrer varias calles de este municipio de algo más de un centenar de habitantes, se leyó un manifiesto en defensa del hostelero que permanece en el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) desde que el juzgado decretó su ingreso en prisión provisional.

