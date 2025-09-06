Olleros pide libertad para el hombre que apuñaló a un presunto ladrón: «Es una buena persona»

Vecinos de Olleros de Tera, en Zamora, salieron este sábado de nuevo a la calle para reclamar libertad y «justicia real» para Álvaro, el joven dueño de un bar del municipio que el pasado lunes apuñaló a un hombre cuando supuestamente le intentaba robar. ... Después de recorrer varias calles de este municipio de algo más de un centenar de habitantes, se leyó un manifiesto en defensa del hostelero que permanece en el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) desde que el juzgado decretó su ingreso en prisión provisional.

En el escrito, los vecinos concentrados rechazaron, en primer lugar, las acusaciones de racismo que ha vertido contra ellos esta misma semana la Sociedad Gitana Española, que puso el foco en posibles «motivaciones raciales» y en la supuesta «afinidad con la extrema derecha» del detenido. Algo que también negaron desde la localidad en el escrito. «Este es un pueblo acogedor, donde vive gente de diferentes nacionalidades, culturas y creencias, sin ningún tipo de problema», aseguraron. «Esto no va tampoco de ideologías extremas», subrayaron, sino de la «buena convivencia y bondad de las personas».

Relataron, también, el «miedo, temor y angustia» que llevan viviendo aproximadamente «dos meses» en la localidad por los «robos e intentos de robo» en «huertos, frutales y viviendas». Unos temores que, según indicaron, «también sufría Álvaro» porque «ya le habían robado en el almacén y había sorprendido a estas personas intentando entrar por la fuerza en su negocio».

«Un estilete y un cuchillo»

El lunes, apuntaron, «sorprendió de nuevo al ladrón armado dentro de su propiedad». Según contaron, portaba «un estilete y un cuchillo». En esa línea, se preguntaron «desde cuándo es delito defender lo tuyo» y «cómo reaccionaría» cualquiera «si entran en vuestra propiedad armados para robaros». «Álvaro es una buena persona», insistieron, que «se ocupa de su trabajo, realizando una gran labor social en el pueblo ya que aquí el bar no es solo un bar, sino un lugar de encuentro». «Es alegre y bromista», continuaron, y además «cuida de su padre». Por ello, «es necesario por todo lo que aporta», reivindicaron. Consideraron «injusto» su ingreso en prisión y exigieron «justicia real» para el detenido. A los políticos les pidieron, también, «que revisen y cambien las leyes para que la víctima no sea el delincuente».

Los hechos se produjeron el pasado lunes hacia las dos de la tarde, cuando, supuestamente, el dueño del establecimiento sorprendió a un hombre intentando robar y le hirió. El varón de 40 años recibió tres cuchilladas en la cara y el abdomen y tuvo que ser trasladado al Complejo Asistencial de León, donde estaba ingresado en la UCI.