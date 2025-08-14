La ola de incendios 'apaga' las fiestas de la Asunción y San Roque

«La Alberca no se puede parar por miedo. Una vez que hay medios y dispositivos en la zona, vamos a mantener nuestro día grande, aunque con mucha precaución». Quien habla es Miguel Ángel Luengo, alcalde del municipio salmantino de La Alberca, que vivirá este viernes, 15 de agosto, la jornada central de las fiestas de la Asunción si el fuego declarado el pasado martes en el término municipal no les vuelve a dar un susto como ocurrió en la jornada de ayer. En el día previo de la que es una de las celebraciones con más arraigo de la provincia, el municipio se mantuvo en alerta desde que a media mañana, la reactivación de un incendio que se daba prácticamente por apagado obligó al confinamiento de una de sus urbanizaciones. Fueron algo más de cuatro horas que los vecinos vivieron con angustia y el alcalde con cierto enojo porque «el gran problema ha sido la falta de medios nocturnos para haber mantenido el perímetro», explicaba a ABC.

Esta pasada noche sí los tuvieron y el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) explicó al primer edil que también estarán los próximos «dos o tres días para refrescar la zona», por lo que ayer, pasado lo peor, el primer edil se mostraba optimista sobre la celebración del 'Diagosto'. Si no ocurre nada que pueda impedirlo, los balcones amanecerán hoy engalanados para recibir a la Virgen, que será llevada en procesión por calles ornamentadas con colchas, paños y flores, escoltada por autoridades, mayordomos y danzarines.

Esta es la semana que concentra más fiestas populares en Castilla y León. Sin embargo, muchas se han visto ensombrecidas por unos incendios que no dan tregua en la Comunidad, y que ya han segado la vida de dos jóvenes: Abel Ramos, que perecía devorado por una lengua de fuego mientras trataba de hacer un cortafuegos en Nogarejas (León), y su compañero Jaime Aparicio, que un día después no lograba superar las heridas provocadas en el mismo lugar. Ayer iba a ser uno de los días grandes de La Bañeza pero no lo fue. Tras la suspensión de parte del programa durante las jornadas precedentes, un bando del alcalde, Javier Carrera, avisaba de la cancelación total de los festejos en la capital de la Valduerna en señal de duelo. Días antes también lo había hecho el municipio abulense de Las Navas del Marqués debido al incendio declarado el pasado viernes en el cercano municipio de San Bartolomé de Pinares.

Se mantiene de momento el tradicional mercado artesano de Puebla de Sanabria, que mira de reojo al fuego que ha saltado desde Orense y que amenaza la comarca sanabresa, lo que obligó ayer ya al desalojo de un municipio.

Sí celebrarán sus tradicionales festejos municipios como Peñafiel (Valladolid), cuyas calles se volverán a llenar este viernes de lugareños y turistas, que acompañados por la banda municipal bailarán al grito de «Chúndara» mientras son regados con agua desde los balcones. Tampoco tiene previsto suspender por el momento sus festejos el municipio zamorano de Villalpando, con citas ineludibles como los concursos de recortadores y encierros con los toros y las vaquillas como protagonistas. Igualmente, mañana, en plena fiestas de la Virgen del Pino y San Roque, la localidad soriana de Vinuesa volverá a repartir sus tradicionales «pinochos» -ramas de pino- para que, una vez separadas las piñorras entre solteras y casadas se de paso a la Pinochada, en la que se golpea a los hombres con las mencionadas ramas en una fiesta declarada de Interés Turístico Regional. Tudela de Duero y Cabezón de Pisuerga en Valladolid, y Alar del Rey en Palencia, con su tradicional Descenso del Pisuerga, se volcarán también con sus patronos en unas celebraciones que este año tendrán que eludir toda actividad relacionada con la pirotecnia. «Se suspenden las autorizaciones de uso del fuego y de fuegos artificiales, cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego», dice el decreto de la Junta.