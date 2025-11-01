Ofensiva del PP en el Senado para pedir más infraestructura eléctrica en la Comunidad

El Grupo Parlamentario Popular registró una moción en el Senado para exigir al Gobierno que promueva «con urgencia» inversiones en infraestructuras eléctricas que garanticen acometer 15.000 millones de inversión empresarial en las nueve provincias de Castilla y León, pendientes aún de que se ... les garantice el suministro. Además, la iniciativa que se debatirá y aprobará, merced a la mayoría absoluta de los populares en la Cámara Alta, en el pleno de la próxima semana, reclama al Ejecutivo que atienda «sin demora» las peticiones realizadas por la Junta de Castilla y León para el refuerzo de la red de transporte de electricidad en relación con la planificación 2025-2030, cambios normativos que favorezcan el autoconsumo, y concursos de acceso a la demanda en los nudos de la red de transporte bloqueados en Castilla y León.

Según la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, «la ausencia de inversiones en infraestructuras eléctricas es la causa que no se pueda conceder suministro a los planes de inversión. Sánchez quiere paralizar la actividad en nuestra comunidad». En este sentido, García avisa de que en la actualidad la red de distribución eléctrica de Castilla y León se encuentra en una situación «crítica», con un 83,4 por ciento de los nudos saturados, «lo que está impidiendo conectar nueva demanda eléctrica en la mayor parte del territorio autonómico».

Ante esta situación de «colapso», Alicia García demanda de un marco regulatorio que permita más inversiones urgentes, tal y como también ha solicitado la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. La iniciativa, que será defendida por los senadores del PP por Soria, Javier Jiménez y por Palencia, María José Ortega, pone el foco en las empresas de Castilla y León, «que han advertido en numerosas ocasiones que con estas condiciones no será posible conectar a la industria, la vivienda, el almacenamiento o la movilidad eléctrica y se está desaprovechando el potencial de las energías renovables». Así, la portavoz popular afirma que «el Gobierno frena el crecimiento económico y la competitividad de nuestra comunidad, que, curiosamente, es líder nacional de producción de energía renovable, pero la red de transporte no es suficiente». Por ello. advierte de «las terribles consecuencias» para la riqueza y la creación de empleo que tiene la falta de suministro eléctrico en las nueve provincias.