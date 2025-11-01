Suscribete a
ABC Premium

Ofensiva del PP en el Senado para pedir más infraestructura eléctrica en la Comunidad

Insisten en que hay paralizados 15.000 millones de inversión empresarial

El Ministerio actuará en mil kilómetros de red eléctrica de la Comunidad, 42 subestaciones y 130 'enchufes'

La abulense Alicia García, portavoz del Grupo Popular en el Senado
La abulense Alicia García, portavoz del Grupo Popular en el Senado EFE

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Grupo Parlamentario Popular registró una moción en el Senado para exigir al Gobierno que promueva «con urgencia» inversiones en infraestructuras eléctricas que garanticen acometer 15.000 millones de inversión empresarial en las nueve provincias de Castilla y León, pendientes aún de que se ... les garantice el suministro. Además, la iniciativa que se debatirá y aprobará, merced a la mayoría absoluta de los populares en la Cámara Alta, en el pleno de la próxima semana, reclama al Ejecutivo que atienda «sin demora» las peticiones realizadas por la Junta de Castilla y León para el refuerzo de la red de transporte de electricidad en relación con la planificación 2025-2030, cambios normativos que favorezcan el autoconsumo, y concursos de acceso a la demanda en los nudos de la red de transporte bloqueados en Castilla y León.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app