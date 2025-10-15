Suscribete a
Un nuevo foco de gripe aviar en Olmedo (Valladolid) obliga a sacrificar a otras 315.000 gallinas

El Laboratorio Central de Veterinaria ha confirmado hasta el momento doce focos en España en aves de corral este año: en la localidad vallisoletana van cerca de dos millones de animales eliminados

Detectan un nuevo foco de gripe aviar en una granja de gallinas en Olmedo (Valladolid)

Gallinas de granja en una imagen de archivo
Gallinas de granja en una imagen de archivo R. S.

ABC

Valladolid

Las autoridades veterinarias de la Junta han notificado este miércoles un nuevo foco de gripe aviar en una granja de gallinas ponedoras en Olmedo (Valladolid), localizada dentro de la zona restringida del primer foco confirmado el pasado 19 de septiembre.

La sospecha del ... nuevo foco se ha iniciado este martes 14 de octubre, a partir de la comunicación de un incremento de la mortalidad a los servicios veterinarios de la Junta. Ese mismo día se visita la granja, que ya estaba inmovilizada, con un censo aproximado de 315.000 aves, se inicia la encuesta epidemiológica y se toman las muestras oficiales remitidas al Laboratorio Central, que este miércoles ha confirmado la presencia de IAAP subtipo H5N1. Por protocolo, esto implica el sacrificio de todos los animales de la nave, con lo que ya se acercan a los dos millones las aves inmoladas para protegerse de este brote.

