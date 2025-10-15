Un nuevo foco de gripe aviar en Olmedo (Valladolid) obliga a sacrificar a otras 315.000 gallinas

Las autoridades veterinarias de la Junta han notificado este miércoles un nuevo foco de gripe aviar en una granja de gallinas ponedoras en Olmedo (Valladolid), localizada dentro de la zona restringida del primer foco confirmado el pasado 19 de septiembre.

La sospecha del ... nuevo foco se ha iniciado este martes 14 de octubre, a partir de la comunicación de un incremento de la mortalidad a los servicios veterinarios de la Junta. Ese mismo día se visita la granja, que ya estaba inmovilizada, con un censo aproximado de 315.000 aves, se inicia la encuesta epidemiológica y se toman las muestras oficiales remitidas al Laboratorio Central, que este miércoles ha confirmado la presencia de IAAP subtipo H5N1. Por protocolo, esto implica el sacrificio de todos los animales de la nave, con lo que ya se acercan a los dos millones las aves inmoladas para protegerse de este brote.

Con este caso, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, de referencia en España, ha confirmado doce focos de IAAP en España en aves de corral en 2025, detectados en Badajoz (1), Toledo (1), Huelva (2), Guadalajara (1), Valladolid (6) y Madrid (1). Además, desde el 1 de julio se han detectado 47 focos en aves silvestres en Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Cataluña, y 3 focos en aves cautivas en País Vasco, Andalucía y Comunidad Valenciana. El origen más probable de la infección se atribuye a la proximidad de la granja al foco detectado previamente en el mismo municipio. Desde esa fecha, la Junta de Castilla y León ha intensificado las labores de vigilancia y control de la enfermedad, manteniendo reuniones de trabajo continuas con las empresas afectadas que disponen de naves de producción en distintas localizaciones del entorno del municipio vallisoletano. En un comunicado de la Junta que recoge Ical, se recuerda la importancia de mantener y reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, con el fin de evitar el contacto con aves silvestres, así como de intensificar la vigilancia, tanto en fauna silvestre como en aves domésticas. Asimismo, se recuerda que este virus no se transmite al ser humano a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos. En todo caso, se recomienda evitar el contacto innecesario con aves que presenten síntomas clínicos o se encuentren muertas en el campo. Noticia Relacionada Gripe aviar: un virus en «transformación» que amenaza a las granjas Miriam Antolín Valladolid es la provincia con más focos de España en aves domésticas y ya se han tenido que sacrificar 1,6 millones de ejemplares en cuatro granjas fruto de un «estricto protocolo» Las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Sanidad y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León actúan de manera coordinada, en colaboración con el resto de las administraciones, fundamentalmente con el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación en la adopción de las actuaciones a realizar, con el objetivo de minimizar el riesgo de propagación de la enfermedad y proteger las explotaciones. Estas actuaciones se enmarcan en el protocolo del Programa Nacional de Vigilancia de la Influenza Aviar en España de 2025 y en el Reglamento delegado de la Comisión Europea. Entre las medidas adoptadas, se mantiene la inmovilización de la explotación afectada, el sacrificio y destrucción de las aves, la realización de la correspondiente encuesta epidemiológica para determinar el origen de la infección, así como el establecimiento de una zona de protección de tres kilómetros y una zona de vigilancia de diez kilómetros en torno al foco.

