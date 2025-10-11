Nuevas categorías y «mejoras» laborales para «profesionalizar» la lucha contra los incendios

Un paquete de medidas «sin precedentes» e «históricas» para «profesionalizar» el operativo contra incendios. Ese fue el anuncio que realizó este viernes la Consejería de la Presidencia de la Junta y que, según detalló, se aprobarán «en las próximas semanas».

Entre ellas, la ... creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo , la «consolidación de un dispositivo estable durante todo el año», el reconocimiento de la calificación de bombero forestal, el «carácter público» de dicho dispositivo, y mejoras en la «carrera profesional y la formación de estos empleados públicos».

Todos ellas, ha indicado este viernes el departamento dirigido por Luis Miguel González Gago en un comunicado, «afectarán directa y positivamente a casi 2.200 empleados públicos propios de la Junta que actúan en el ámbito de los incendios forestales».

En cuanto a la primera, se llevará a cabo en cumplimiento de la normativa básica de agentes forestales y supondrá. Todos los funcionarios a los que les corresponda podrán acogerse a «un proceso voluntario» de integración directa para acceder al nuevo cuerpo.

Esta reestructuración implicará también la percepción de retribuciones básicas y complementarias propias del Grupo B, así como la aplicación del complemento de carrera profesional horizontal correspondiente, apuntaron las mismas fuentes.

En el caso del personal laboral, Presidencia plantea el objetivo de «garantizar la conversión de los actuales puestos de fijos discontinuos del dispositivo, que trabajan unos meses al año, en puestos a jornada completa durante todo el año».

Esta medida afectará a las categorías de Operador del centro de mando, Oficial de montes-conductor maquinista de autobomba, Vigilante de incendios, y Peón de montes y extinción. En este sentido, «se considerará como actividad en incendios no solo la extinción, sino también la prevención, el mantenimiento de las infraestructuras relacionadas con el fuego, la vigilancia, la detección, y la posterior restauración de la masa forestal afectada», explicaron.

En cumplimiento de otra ley estatal, la Junta creará la categoría de bombero forestal antes de finalizar el año. Este nivel levará aparejado la aplicación de «coeficientes reductores para poder optar a la jubilación anticipada» y percibirán un nuevo complemento específico, que se creará de manera acorde «a la especialización y el riesgo de las funciones desempeñadas».

Además, la Junta se compromete a que el operativo se desarrolle totalmente por «profesionales del sector público», salvo aquellos casos excepcionales que requieran «servicios especializados privados», como pilotos o conductores de maquinaria pesada, entre otros. Esta medida se implantará de «forma paulatina» entre los años 2026 y 2028.