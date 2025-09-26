Toma de posesión de la magistrada María Luis García como nueva presidenta de la Audiencia Provincial de Soria

La nueva presidenta de la Audiencia de Soria se compromete a trabajar con «humildad y responsabilidad» La digitalización de los procesos, el uso responsable de la inteligencia artificial y la lucha contra nuevas formas de criminalidad son algunos de los retos

La magistrada María Luisa García ha tomado este viernes posesión como presidenta de la Audiencia Provincial de Soria en un solemne acto, celebrado en el Palacio de Justicia de Soria, y se ha comprometido a trabajar con «humildad y responsabilidad» y con el compromiso de desempeñar su labor con «rectitud, transparencia y determinación».

El acto ha estado presidido por la presidenta del TSJCyL, Ana del Ser y en el mismo han estado presentes los representantes de la Sala de Gobierno del alto tribunal autonómico.

La presidenta del tribunal soriano ha manifestado que el deber de los jueces es aplicar la Ley con «independencia, imparcialidad y responsabilidad» en un momento de especial trascendencia.

Entre los retos que tiene en el ejercicio de su labor ha destacado la digitalización de los procesos, el uso responsable de la inteligencia artificial, la necesidad de un lenguaje más claro y accesible para la ciudadanía, la lucha contra nuevas formas de criminalidad y la adaptación a un contexto social marcado por la despoblación y el reto demográfico. «La Audiencia Provincial debe ser un baluarte de modernidad y, al mismo tiempo, un garante de la tradición y de la seguridad jurídica. Nuestro compromiso es doble: ser fieles a la ley y, al mismo tiempo, ser útiles a la sociedad», ha destacado, recoge Ical.

La nueva presidenta ha significado además el esfuerzo de todos los profesionales que trabajan en la Administración de Justicia y el valor de la cooperación institucional. «Una Audiencia fuerte es también una institución abierta, que dialoga y coopera para servir mejor al interés general», ha afirmado García, quien también ha abogado por «una justicia que se acerque más al ciudadano, que use un lenguaje claro, que explique sus decisiones, que actúe con transparencia y que haga de la celeridad un objetivo irrenunciable».

Por su parte, la presidenta del TSJCyL, Ana del Ser, ha mostrado su agradecimiento a la presidenta en funciones saliente, la magistrada Belén Pérez-Flecha, «por su implicación y compromiso para gestionar en este periodo de dos años de interinidad». Al mismo tiempo, ha dado la bienvenida a María Luisa García, de quien ha destacado «su trayectoria claramente marcada por la vocación de servicio público y su firme compromiso con los valores de la Justicia». «Tenemos confianza en que sabrás consolidar una dirección sólida, profesional y plenamente orientada al interés general», ha indicado.

Del Ser ha recalcado que el acto de toma de posesión de García «no representa únicamente una renovación institucional, sino que simboliza también el papel esencial de las Audiencias Provinciales dentro del entramado judicial».

«Como órganos colegiados, estos tribunales contribuyen a decisiones más reflexivas y fundamentadas, reforzando principios clave como la imparcialidad, la independencia y la transparencia», ha resaltado la presidenta, quien ha afirmado, además, que «su implantación territorial permite una Justicia más cercana, capaz de atender de manera más eficaz las necesidades específicas de cada provincia».