Notas festivaleras para cerrar una Seminci de «cine valiente»

La La Love You puso a bailar al Teatro Calderón de Valladolid en la clausura de la 70 edición del festival, cuyo desfile de invitados se vio deslucido al tener que refugiarse por la intensa lluvia

'The Mastermind', de Kelly Reichardt, y 'Magallanes', de Lav Diaz, comparten la Espiga de Oro

Entrega de la Espiga de Oro en la clausura de la 70 edición de la Seminci
Entrega de la Espiga de Oro en la clausura de la 70 edición de la Seminci EFE
Henar Díaz

Valladolid

Al mal tiempo, buena cara y la canción 'No se te puede dejar nada', tema con el que el grupo festivalero La La Love You puso a mover los pies bajo las butacas al público del Teatro Calderón durante la gala de clausura de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, ... una ceremonia que resultó por momentos algo sosa y de emociones contenidas y que comenzó ya un tanto deslucida al trasladarse el desfile de invitados al interior del teatro debido a la intensa lluvia, que no dio tregua en toda la tarde.

Descarga la app