Nivel 2 en un incendio originado esta tarde en Berlanga del Bierzo (León)

La proximidad de las llamas a la localidad obliga al desalojo de la localidad

León-

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha declarado el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) para el incendio forestal declarado esta tarde en la localidad leonesa de Berlanga del Bierzo, que ha sido desalojada debido a la proximidad de las llamas.

El incendio ha comenzado pasadas las 17.30 horas de este jueves de manera intencionada. Menos de una hora después alcanzó el nivel dos debido a que supone una amenaza seria a poblaciones, que exige medidas de socorro de la población o protección de bienes y que puede comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales.

En el lugar trabajan en este momento un total de 17 medios, concretamente tres agentes medioambientales o celadores, cinco cuadrillas terrestres y una helitransportada, dos autobombas, cinco medios aéreos y otros dos medios pertenecientes a otra administración.

