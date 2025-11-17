La nieve llegará este miércoles al norte de Palencia, Burgos y León

Las previsiones apuntan a un desplome importante de las temperaturas de Castilla y León durante esta semana. De hecho, la Aemet prevé ya un episodio de nieve a partir del miércoles que afectará sobre todo al norte de España y que afectará a las ... provincias de Burgos, Palencia y León y podría llegar a Soria.

Esas son las «previsiones iniciales», ha subrayado este lunes el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, quien ha indicado que, después de la comunicación con ES-ALERT que la pasada semana se envió a Ávila por las intensas lluvias es muy probable, que esa alerta vuelva a repetirse en los teléfonos móviles de aquellos que vivan en las zonas en las que se prevé la llegada de la nieve.

Con esa bajada de temperaturas arranca el operativo de vialidad invernal, que ha comenzado el día 1 de noviembre se prolongará hasta el 30 de abril de 2026. Un total de 4.000 profesionales -476 del ámbito de carreteras-, 147 quitanieves, 131 infraestructuras de almacenaje de fundantes a los que se sumarán 26 nuevos paneles inteligentes en los puertos de montaña.

Este lunes se ha reunido la Comisión General de Coordinación Territorial, con la asistencia de los delegados territoriales, presidida por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y con la presencia de los del área de Movilidad, José Luis Sanz Merino, y el Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, con el objetivo de coordinar y dar a conocer el dispositivo.

17 puertos de montaña

Sanz Merino ha explicado que la llegada del invierno y del frío hará que se ven afectado el tráfico en la región. El objetivo es que se pueda «mantener la movilidad y garantizar la seguridad» en todo el territorio y especialmente en las «zonas rurales y de montaña».

Para ello, se contará con 10.000 toneladas de fundentes distribuidas en los principales de los centros operativos de toda la red autonómica, que «supera los 11.500 kilómetros».

La novedad en esta ocasión es que se incorporarán 26 paneles informativos inteligentes en 17 puertos de montaña que ofrecerá «información actualizada en tiempo real» del estado de la vía para «avisar con antelación a los conductores», con radar y sensores sobre las condiciones de visibilidad y de la calzada en general. Además, se integrarán en la red de gestión del Centro de Mantenimiento Inteligente que coordina los avisos de incidencias en tiempo real.

Se incorporan también a la plataforma denominada Territorio Rural Inteligente 18 nuevos sensores que se sumarán a los 127 ya existentes para recoger información sobre la temperatura del firme, la humedad, el viento, la presencia de hielo y el nivel de fundente en los depósitos y silos.

Sanz Merino que el dispositivo es «idéntico» en número de medios al de la campaña anterior, cuando hubo una respuesta «razonable» con más de 14.000 horas de trabajo.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha explicado que su departamento forma parte del operativo, sobre todo en lo que atañe a Protección Civil. En ese sentido, ha indicado que ya se ha puesto en marcha la fase de planificación con administraciones, empresas y los canales de información ya a punto.

En ese sentido, ha recordado que cuando llega un evento o emergencia Castilla y León pone en marcha el sistema de alertas ES-ALERT para las «zonas específicas» afectadas.

El 1-1-2, el centro coordinador de emergencias, el helicóptero de rescate, la unidad autonómica de drones con dieciocho pilotos, el personal de la Dirección General de Patrimonio Natural, con unos 800 agentes medioambientales, las autobombas y los casi 3.000 voluntarios de Protección Civil forman parte también del operativo para la campaña 2025-2026.

Además, existe coordinación con el resto de consejerías del Ejecutivo autonómico y comunicación con la Delegación del Gobierno en la Comunidad y las subdelegaciones provinciales en caso de ser necesario, ha manifestado.

Por último, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha subrayado que la reunión celebrada con los delegados provinciales de la Junta sirve para mejorar la «coordinación» en el territorio.