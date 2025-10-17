Suscribete a
JM Nieto desvela los secretos del humor gráfico a los alumnos del IES Reina Juana I de Castilla en Tordesillas

El ilustrador de ABC muestra sus dibujos originales y el resultado final impreso en la página

Charla del ilustrador José María Nieto en Tordesillas
Charla del ilustrador José María Nieto en Tordesillas ABC

ABC

El humorista gráfico e ilustrador de ABC José María Nieto ha impartido una charla este viernes a los alumnos del IES Reina Juana I de Castilla en Tordesillas. Nieto contó la anécdota de colegio mayor de la que surgieron sus famosas «ratas», habló de ... la importancia y la fragilidad de la libertad de expresión, el papel que tiene el humor gráfico en la prensa y las técnicas de dibujo -tanto tradicionales como digitales- con que trabaja a diario un dibujante de periódicos, explicación que acompañó mostrando dibujos originales y el resultado final impreso en la página. Los alumnos se mostraron muy participativos y preguntaban con curiosidad cuánto tiempo se tarda en dibujar una viñeta. «En mi caso ahora mismo tardo 54 años», contestaba el humorista gráfico, jocosamente.

