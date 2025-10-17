JM Nieto desvela los secretos del humor gráfico a los alumnos del IES Reina Juana I de Castilla en Tordesillas

El humorista gráfico e ilustrador de ABC José María Nieto ha impartido una charla este viernes a los alumnos del IES Reina Juana I de Castilla en Tordesillas. Nieto contó la anécdota de colegio mayor de la que surgieron sus famosas «ratas», habló de ... la importancia y la fragilidad de la libertad de expresión, el papel que tiene el humor gráfico en la prensa y las técnicas de dibujo -tanto tradicionales como digitales- con que trabaja a diario un dibujante de periódicos, explicación que acompañó mostrando dibujos originales y el resultado final impreso en la página. Los alumnos se mostraron muy participativos y preguntaban con curiosidad cuánto tiempo se tarda en dibujar una viñeta. «En mi caso ahora mismo tardo 54 años», contestaba el humorista gráfico, jocosamente.

Dibujo de una rata inspirada en la serie de viñetas Fe de ratas de José María Nieto Cedida

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Alumnos

Humor

Dibujo

Tordesillas