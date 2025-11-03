Un negro 2025 deja ya más superficie forestal quemada en Castilla y León que entre los cinco últimos años juntos

Reducida literalmente a cenizas, como las decenas de miles y miles de hectáreas de superficie forestal carbonizada. Así deja este negro 2025 cualquier estadística sobre incendios. Ahora que acaba de darse por concluida la época de riesgo alto -que este ejercicio se ha prolongado ... durante más de cuatro meses y medio aciagos, del 12 de julio al 31 de octubre- echar la vista a los números es ver en forma de cifras la desolación dejada por el avance de las llamas durante días imparable. Las que especialmente coincidiendo con la prolongada ola de calor sin tregua en los termómetros y fuertes vientos en torno a mediados de agosto llevó a Castilla y León -uno de los territorios más afectados, junto a la vecina Galicia- a una situación «nunca» vivida y «extrema». Más de una treintena de incendios forestales llegaron a estar ardiendo a la vez, con hasta una quincena en el máximo índice de gravedad (IGR 2) de forma simultánea y una situación operativa en la que se imploró a la prudencia para evitar otro foco más. «La situación exige no provocar ni un solo incendio forestal más» se reclamó con unos efectivos «al límite» y todavía con largas jornadas por delante. Hubo alguno que tardó más de dos meses en darse por extinguidos.

En realidad, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre hubo menos incendios que en el promedio del decenio anterior: 1.035 frente a 1.236. Pero la voracidad demostrada esta vez por el fuego ha sido implacable. Sólo entre la veintena de grandes incendios -se considera así a los de más de 500 hectáreas- han consumido cerca de 132.000 hectáreas de superficie forestal, además de unas 11.300 de no forestar, según los datos publicados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en su página web -el Ministerio elevó por encima de las 140.000 la cuantía a finales de agosto-. En total, más de 143.000 hectáreas, a las que añadir el rastro de cenizas del resto de fuegos, incluidos el grueso de 718 que se quedaron en conato y no superaron la hectárea y los 175 a los que se frenó antes de superar las cinco afectadas.

Sólo las cifras de esos grandes incendios suponen septuplicar el espacio forestal que se llevaba el fuego de promedio entre enero y septiembre -habitualmente la época que concentra los grandes incendios (18.420,20) por cada ejercicio en base a las cifras del decenio previo.

R. ORTEGA Al detalle Agosto: Si al acabar julio apenas se sobrepasaban las 5.000 hectáreas calcinadas, la ola de incendios de agosto está detrás del grueso de la estadística, con una veintena de grandes incendios forestales. Sólo dos de los mayores se declararon en Ávila, a finales de julio. 132.000 hectáreas de superficie forestal han abrasado los grandes incendios (unas 44.000 de arbolado, 59.000 de matorral y 23.000 de pastos), además de otras 11.300 de no forestal. Entre Burgos, Segovia, Soria y Valladolid suman algo más de 600 hectáreas quemadas en lo que va de año, poco más que lo considerado un gran incendio. En Soria, donde menos, han ardido 25 hectáreas en 47 incendios, de los que 42 se quedaron en conatos.

Tal ha sido la dimensión adquirida por los incendios que en estos primeros nueve meses de 2025 ha ardido más que entre los últimos cinco años al completo juntos. Y entre ellos se incluye el ya dramático 2022, el de los dos incendios de la zamorana sierra de la Culebra, en el que en el conjunto de Castilla y León se consumieron cerca de 98.000 hectáreas. También un 2021 que apuntaba a récord con más de 28.600 hectáreas abrasadas. Entre esos y éste, un 2023 y 2024 de 'tregua' con algo más de 3.500 y 5.400 hectáreas quemadas. Superficies que han superado por sí solos hasta quince de los grandes incendios declarados este verano en la Comunidad. No hay un año con cifras similares en la estadística reciente. 2025 en solitario acapara más del cuarenta por ciento cerca de 315.000 hectáreas fundidas a negro entre los nueve primeros meses de los últimos diez.

Y ha sido agosto, el mes de los más virulentos fuegos, el que ha elevado las cifras de un drama que ha dejado tres víctimas mortales y varios heridos críticos con quemaduras en unas evacuaciones casi al límite ante la velocidad del cambiante viento que obligaron a salir de sus casas a más de 20.000 personas.

Al volver, el rastro del fuego, de lo que era y ya no existe. Porque además de superficie forestal (arbolado, monte bajo y pastos), el fuego se ha llevado por delante tierras de cultivo y ha entrado en pueblos, quemando casas, garajes, naves.... Unas 20.000 hectáreas de superficie no forestal también sirvieron de combustible en esas tres semanas aciagas de llamas y humo sin tregua.

En un año de primavera lluviosa que hizo crecer la vegetación de forma exuberante, la llegada del estío y el calor la convirtió en combustible. Ardió arbolado: cerca de 44.000 hectáreas, casi siete veces más que el promedio de los últimos años, con lo que más del 42 por ciento de la masa de árboles calcinada en un decenio 'pereció' víctima del fuego de 2025. Se abrasaron cerca de 23.000 de pastos, cuando la estadística del decenio anterior cifra los daños en apenas 3.000 por estío, y se chamuscaron en torno a 59.000 de matorral, muy por encima de las 9.000 de la media.

En León, dos tercios

Fue agosto el culpable, pues a falta de perimetrar lo que había ardido a final de mes, julio cerró con unas 5.000 hectáreas quemadas. Y los grandes incendios son los responsables con nombre propio de la catástrofe. Hasta 23 -aunque alguno es el mismo, como el de Molezuelas de la Carballeda, que tras arrancar en la provincia de Zamora saltó y se propagó con virulencia a la de León por Castrocalbón- recoge la estadística. Cifra que parece minúscula en comparación con las dimensiones que alcanzaron algunos de los fuegos. Más de 32.700 hectáreas quemó precisamente ese; superó las 22.000 el que se inició en Llamas de la Cabrera (León) y sobrepasó las 14.000 el de Boca de Huérgano.

León ha sido, de hecho, la provincia con más grandes incendios -trece- y también la que más superficie ha visto reducida a cenizas. Más de 80.600 hectárea computadas al acabar septiembre y 87.000 ya contando calcinado por fuegos como el de Fasgar, que tardó dos meses en darse por extinguido. Supone casi dos tercios del total abrasado en la Comunidad. Le sigue, aunque a distancia, Zamora, donde tres grandes fuegos elevaron las cifras a cerca de 28.000 hectáreas consumidas por las llamas. Entre ambas suman más de ocho de cada diez hectáreas de superficie forestal quemada. Les sigue Salamanca, donde sólo el incendio de Ciperez consumió cerca de 11.000 hectáreas, casi todas las arrasadas en esta provincia. En Ávila, con un final de julio negro, ya superaban las 6.500, y en Palencia, el fuego de Guardo y el de Cervera de Pisuerga fueron decisivos para que se hayan superado las 5.000 fundidas a negro en un provincia que había logrado mantener hasta ahora a raya a las llamas.

En el lado opuesto, y a gran distancia, Burgos, Soria, Segovia y Valladolid, que entre todas suman poco más que el equivalente a un gran incendio. Sobresale, por lo poco quemado, Soria, unas 25 hectáreas.