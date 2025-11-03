Suscribete a
Un negro 2025 deja ya más superficie forestal quemada en Castilla y León que entre los cinco últimos años juntos

Una veintena de grandes incendios han arrasado más de 143.000 hectáreas, multiplicando por siete la media de lo quemado por ejercicio en el último decenio

El 54 por ciento de los fuegos de 2025 en Castilla y León han sido intencionados y abrasado cerca de 38.000 hectáreas

Superficie abrasada por el paso del fuego en la provincia de León R. ORTEGA
Miriam Antolín

Valladolid

Reducida literalmente a cenizas, como las decenas de miles y miles de hectáreas de superficie forestal carbonizada. Así deja este negro 2025 cualquier estadística sobre incendios. Ahora que acaba de darse por concluida la época de riesgo alto -que este ejercicio se ha prolongado ... durante más de cuatro meses y medio aciagos, del 12 de julio al 31 de octubre- echar la vista a los números es ver en forma de cifras la desolación dejada por el avance de las llamas durante días imparable. Las que especialmente coincidiendo con la prolongada ola de calor sin tregua en los termómetros y fuertes vientos en torno a mediados de agosto llevó a Castilla y León -uno de los territorios más afectados, junto a la vecina Galicia- a una situación «nunca» vivida y «extrema». Más de una treintena de incendios forestales llegaron a estar ardiendo a la vez, con hasta una quincena en el máximo índice de gravedad (IGR 2) de forma simultánea y una situación operativa en la que se imploró a la prudencia para evitar otro foco más. «La situación exige no provocar ni un solo incendio forestal más» se reclamó con unos efectivos «al límite» y todavía con largas jornadas por delante. Hubo alguno que tardó más de dos meses en darse por extinguidos.

