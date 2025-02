Nebrija 'ilustrado' para dar a conocer la vida y obra de «un visionario de las Letras»

¿Quién era Antonio de Nebrija? ¿Sigue siendo importante su legado a día de hoy? ¿Qué tiene que ver con otros personajes históricos como Marie Curie o influyentes como Steve Jobs? Son algunas de las preguntas a las que trata de dar respuesta el libro 'Nebrija, el sabio que amaba a las palabras', el nuevo volumen de la colección 'Ilustrados' de la Editorial Planeta en el que ha trabajado el dibujante vallisoletano Óscar del Amo junto a traductora y redactora Ana Riera.

No es la primera vez que el ilustrador de Valladolid trabaja para la citada editorial. Ya lo hizo para la misma colección en 'La primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano', publicado en 2019 con motivo del V Centenario de la primera vuelta al mundo. En esta ocasión se trata de los cinco siglos del fallecimiento del humanista y filósofo que instauró las bases de la gramática y diccionarios españoles. Una temática que no le puso nada fácil el trabajo al dibujante vallisoletano porque a diferencia de otros libros en los que ha trabajado ('Mi primer Machado', 'Mi primer Manrique', 'Mi primer Delibes', entre otros) era trasladar «un concepto un poco etéreo que no se podía llevar a algo poético». «La interpretación de una ilustración para una poesía es más fácil porque tienes el espectro más abierto. No te necesitas ceñir a unas bases históricas como ha ocurrido aquí, añade».

El libro, destinado a niños de más de 8 años y con un componente «pedagógico» encumbra la figura de un personaje clave en el idioma castellano ya que, recuerda Del Amo, «puso la primera piedra para hacer esas estructuras gramaticales que hoy se siguen manteniendo». Para dar a entender la importancia de su legado al público al que está dirigido Óscar del Amo y Ana Riera juegan con otros personajes históricos «a la altura» de este «visionario de las letras».

Sus 32 páginas están 'salpicadas' por más de 60 ilustraciones de colores muy vivos que contienen muchos detalles sobre la historia de España en aquel contexto de finales del siglo XV y principios del XVI, en los que Óscar del Amo confiesa que ha tenido que «investigar». «Es una de las partes de mi trabajo que más me gusta. Tuve que averiguar como era la Universidad de Salamanca en aquella época». Para el personaje de Nebrija lo tuvo algo más complicado porque apenas hay de él «dos o tres ilustraciones»: «Casi todo el libro es una interpretación de cómo podía ser él, su familia...».

El volumen reúne al final, además, varias páginas lúdicas y educativas para que los lectores jueguen con la lengua, con la ortografía y la semántica.

Nebrija, de niño, en otra de las ilustraciones de Óscar del Amo

'Nebrija. El sabio que amaba las palabras' se presenta esta tarde en la Universidad Nebrija de Madrid. La presentación corre a cargo de la Fundación Antonio de Nebrija, coeditora del libro junto a Planeta. También tienen previsto sendas presentaciones en Castilla y León y Barcelona.