Suscribete a
ABC Premium

Nao d'amores, Katua&Galea Teatro y la Sala 'Al norte a la izquierda', premios Artes Escénicas de Castilla y León

En la gala, celebrada en Burgos, se distingue también a Helena Pimenta con el galardón de Honor, el programa 'Clunia Cultural', Cidanz Producciones y La Pequeña Victoria Cen

Helena Pimenta: «La prisa a la que estamos abocados no es útil para la vida»

Nao d&#039;amores, Katua&amp;Galea Teatro y la Sala &#039;Al norte a la izquierda&#039;, premios Artes Escénicas de Castilla y León
ICAL

ABC

Burgos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Teatro Principal de Burgos acogió este jueves la gala de entrega de los I Premios Artes Escénicas de Castilla y León, organizados por la asociación Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León (Artesa) con el patrocinio de la Consejería de Cultura y ... Turismo de la Junta y el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento de Burgos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app