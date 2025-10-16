Nao d'amores, Katua&Galea Teatro y la Sala 'Al norte a la izquierda', premios Artes Escénicas de Castilla y León

El Teatro Principal de Burgos acogió este jueves la gala de entrega de los I Premios Artes Escénicas de Castilla y León, organizados por la asociación Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León (Artesa) con el patrocinio de la Consejería de Cultura y ... Turismo de la Junta y el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento de Burgos.

La directora de escena y dramaturga salmantina Helena Pimienta ha sido distinguida con el Premio de Honor de esta primera edición, un galardón con el que el jurado ha querido reconocer su trayectoria y compromiso con el teatro contemporáneo. En el fallo se destaca que Pimienta «ejemplifica la originalidad genuina del creador, el rigor intelectual y el coraje de significarse como artista en unos años en que las artes escénicas se estaban configurando como instrumento de reflexión en la sociedad española», así como su defensa del «teatro independiente que no se pliega a la comercialidad».

El Premio a la Excelencia ha recaído en el programa 'Clunia Cultural', gestionado por la Diputación Provincial de Burgos, por su «remarcable trayectoria y empeño en promover las artes escénicas y poner en valor el incomparable marco arqueológico del Teatro Romano de Clunia como referente cultural para Castilla y León y toda España», informa Ical.

El palmarés de esta primera edición lo completan 'El castillo de Lindabridis', de Nao d'amores en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico (Mejor Espectáculo de Teatro); 'Ésta, no es una historia de mujeres', de Cidanz Producciones (Mejor Espectáculo de Danza); 'La bruja Rechinadientes', de Katua&Galea Teatro (Mejor Espectáculo para la Infancia y la Juventud); 'Disculpa si te presento como si no te conozco' de La Pequeña Victoria Cen (Mejor Espectáculo de Circo); y la Sala Al norte a la izquierda, gestionada por Azar Teatro (Premio Revelación).

La gala, conducida por Eva Manjón y César Catalina, contó con dirección musical de Diego Galaz (Fetén Fetén) y actuaciones de El Trío Caracol, Rita Clara, Cidanz Producciones, Sara Sáiz y el Colectivo H3B, además de artistas como Alicia Maravillas, Óscar Escalante, ConCedeClown, Javier Rey, Fernando Ballesteros, Angélica Gago, Chus Gutiérrez y Cristina Salces.

El presidente de Artesa, Alberto Estébanez, destacó que estos galardones «nacen como un hito histórico para el sector de las artes escénicas de Castilla y León, reconociendo el talento, la creatividad y la excelencia de nuestras compañías y profesionales».